Wil je zien: Prins Albert en Prinses Charlene zijn lief voor elkaar in het openbaar

Op de foto's lijken de twee het erg gezellig te hebben en wordt er zelfs een kusje uitgedeeld.

Albert en Charlene dragen hun steentje bij

Wat de twee precies aan het doen zijn? Albert en Charlene gingen langs bij de locatie van een toekomstige dierenopvang. Het asiel wordt eind 2023 opgeleverd en de twee royals mochten de eerste steen leggen. Het werd een verliefd momentje en dat leverde bijzondere foto's op.

Baan voor Charlene

Prins Albert maakte ook gelijk bekend dat er een baan voor zijn vrouw in het verschiet ligt. Charlene wordt namelijk het hoofd van deze dierenopvang. Geen gek idee, want: “De prinses geeft veel om dierenwelzijn, en zet zich hier al verschillende jaren voor in via haar stichting – in het bijzonder voor het beschermen van neushoorns, maar ook voor het werk van de Zuid-Afrikaanse dierenbescherming, de Thanda Foundation en de Kevin Richardson Foundation”, aldus het paleis.

Outfit

Charlene kwam om de handen uit de mouwen te steken, maar trok niet bepaald haar klusoutfit aan naar het bouwterrein. Ze trok een witte blouse van Akris uit de kast, met een prijskaartje van €980. Haar zwarte broek is van Louis Vuitton en haar ballerina's zijn van Jimmy Choo.

Bron: Instagram