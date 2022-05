Ze straalt weer: prinses Charlene deelt lieve foto’s met haar kinderen

Dit weekend was ze met man en kinderen naar het Sainte Dévote rugbytoernooi en dat leverde lieve kiekjes op.

Charlene is terug

Dit is het tweede publieke evenement waarbij Charlene verschijnt. Eind april was ze al aanwezig bij de Monaco E-Prix. Daarvoor was ze ruim een jaar lang afwezig, omdat ze kampte met gezondheidsproblemen. Ze werd diverse keren geopereerd en moest daar lang van herstellen in een peperdure kliniek. Maar ze is terug, en hoe!

Voor de kinderen

Zo’n sportevenement als het Sainte Dévote rugbytoernooi is natuurlijk helemaal aan deze familie besteed. Met beide een Olympische achtergrond zijn Albert en Charlene gek op sport, maar dit evenement stond in het teken van de kinderen. De tweeling Jacques en Gabriella keek dan ook hun ogen uit.

Ze straalt in prachtige outfit

Charlene deelt op Instagram een serie kiekjes van het evenement. Het valt ons op dat de prinses weer straalt! Naast haar hoogblonde pixiecut droeg ze een lange, blauwe blousejurk van UFO No More met een prijskaartje van maar liefst € 2.350.

Albert valt uit de toon

Ze matchte feilloos met haar kinderen, die allebei ook in het blauw gekleed waren. Alleen prins Albert viel een beetje uit de toon bij de rest van zijn gezin. Hij droeg een auberginekleurig jasje.

Bron: Instagram