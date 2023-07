Zien: Belgische koning en koningin schitteren op nieuwe portretfoto's

De koning poseert in zowel gala-outfits als in burgerkledij.

Belgische koning en koningin portretfoto’s

Op Instagram deelt het Belgisch Paleis vandaag gloednieuwe officiële foto’s van zowel koning Filip als van koningin Mathilde. En dat zijn niet één, niet twee, maar tien (!) nieuwe portretfoto’s. Eén voor elk jaar dat Filip al op de troon zit. Inmiddels zijn er vier foto's gedeeld, de rest volgt later.

Groot tuinfeest

Officieel is de viering van tien jaar Koningschap pas op 21 juli, maar voor de Belgen is het eigenlijk het hele jaar door al feest. Zo gaven de royals in mei al een groot tuinfeest voor 600 landgenoten. Het was voor Filip een verrassing wie er allemaal langskwamen, want zijn provinciegourverneurs hadden zelf mensen uitgenodigd.

