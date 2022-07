Zien! Belgische kroonprinses Elisabeth in actie tijdens militair zomerkamp

De troonopvolgster is nog tot het einde van deze maand actief in het militaire zomerkamp. Het is een voortzetting van de legeropleiding die ze een jaar lang volgde. Op het kamp brengt ze de geleerde vaardigheden in de praktijk, zoals militaire veldoefeningen. Het is flink afzien voor Elisabeth, die ook de leiding neemt over haar team, zo blijkt uit de foto’s.

Het hof heeft de foto’s onder meer op Instagram gedeeld. “Zoals alle leerlingen uit haar jaar nam de prinses op bepaalde momenten de leiding over een sectie. Ze leerde ook flexibel in te spelen op veranderingen en in moeilijke omstandigheden gemotiveerd en alert te blijven”, staat er bij de foto’s.

Beeld KMS/ERM - Erwin Ceuppens

Genieten met volle teugen

Kroonprinses Elisabeth zei vorig jaar dat ze met volle teugen genoot van haar studie aan de Militaire School. “Ik heb fantastische mensen ontmoet en veel nieuwe ervaringen opgedaan. Ik heb me behoorlijk moeten aanpassen, maar enorm veel genoten.”

Nadat ze tijdens haar opleiding flink op de proef is gesteld, ontving ze de zogenaamde blauwe muts die haar eigen vader koning Filip aan haar uitreikte.

Studeren in Engeland

Sinds 2020 studeert Elisabeth History & Politics aan het Lincoln College in Oxford, dat onderdeel is van de universiteit van Oxford. Ook haar 18-jarige broer prins Gabriël gaat in augustus deze studie volgen in Engeland.

Bron: HLN.be/Instagram