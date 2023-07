Zó gaat het nu met de zieke prinses Mette-Marit van Noorwegen

Mette-Marit zit momenteel in een ‘heel goede periode’, vertelt Haakon aan de Noorse nationale omroep NKR, volgens RTL Boulevard. ‘Geweldig’, vindt hij. “En als het op een dag niet zo is, moeten we er op dat moment goed mee om kunnen gaan. Daarna gaat het misschien weer wat beter. Het gaat op en neer.”

Humoristisch paar

In het interview prijst de kroonprins zich enorm gelukkig met zijn vrouw, waarvan hij al meer dan 22 jaar onafscheidelijk is. Vooral elkaars humor kan het stel waarderen, aldus Haakon. “Als het ons lukt om plezier te hebben en tegelijkertijd iets zinvols te betekenen, dan zijn we op ons best.”

Beschadigd weefsel

Bij longfibrose vormt zich littekenweefsel in de longen, waardoor deze minder zuurstof opnemen. Daardoor ben je snel vermoeid en buiten adem. De ziekte kan vertraagd worden met medicijnen, maar het beschadigde weefsel herstelt niet meer.

Kansen tijdens corona

Door haar ziekte doet de kroonprinses het rustiger aan. Dat kon ze eerst moeilijk accepteren, maar door de pandemie gaat dat nu beter, vertelde ze vorig jaar in een interview op de Noorse televisie. Die periode gaf haar namelijk de kans om de ruimte te nemen die ze normaal niet voelde. “Ik heb alles in mijn eigen tempo kunnen doen. De dagen dat ik mij slecht voelde, kon ik rusten zonder me daarover schuldig te voelen. Het is raar dat ik me nu beter voel dan in de afgelopen jaren.”

Feestelijk jaar

Soms gaat ze nog weleens over haar grenzen, zo lijkt. Vorig jaar moest ze een werkbezoek aan het Rode Kruis afbreken en naar het ziekenhuis, omdat ze zich niet goed voelde. Gelukkig staat haar dit jaar nog iets feestelijks te wachten. Ter gelegenheid van Haakon en Mette-Marits 50e verjaardagen geeft en paar eind augustus een feest in de paleistuin. Ook zullen ze het land doorreizen om hun verjaardagen te vieren met de bevolking.

Bron: RTL Boulevard