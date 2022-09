Zo mooi zag Deense kroonprinses Mary eruit tijdens traditioneel gala

Frederik en Mary waren gastheer- en vrouw op het chique bal en dansten de hele avond met verschillende mensen uit hogere Deense kringen. Het gala wordt een keer per jaar gehouden.

Roze avondjurk

Mary maakte een grande entrée in een roze one shoulder jurk van ontwerper David Andersen, roze pumps van Gianvito Rossi en een clutch van J.Furmani. Ze combineerde de outfit met haar trouwtiara en haar oorbellen met diamanten hanger die ze op een veiling van Bruun Rasmussen had gekocht.

Margrethe afwezig

Met verschillende foto’s en video’s op sociale media gaf het Deense hof een impressie van de feestavond op het kasteel in Kopenhagen. Aan het gala ging een diner vooraf. Er waren zo’n 350 gasten onder wie prinses Benedicte, de zus van koningin Margrethe. De vorstin was er zelf niet bij, omdat zij eerder deze week positief had getest op corona.

Traditionele dans

Op de foto’s is ook te zien dat Frederik danste met de Deense minister-president Mette Frederiksen. Mary ging de dansvloer op met Magnus Heunicke, de minister van gezondheid van Denemarken.

Om 23.30 uur was het tijd voor Les Lanciers, een traditionele dans uitgevoerd door vier paren, vooral populair in de 18e en 19e eeuw.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: ANP/Ufonomore