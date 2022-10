Zo reageert Deense prins Nikolai op het kwijtraken van zijn titel

De vier kinderen van de Deense prins Joachim (53) en prinses Marie (46) verliezen plotseling hun titel van prins en prinses. Joachim en Marie kregen vier kinderen: Nikolai (23), Felix (20) Henrik (13) en Athena (10). Zij werden geboren als prinsen en prinsessen, maar vanaf 1 oktober worden deze titels hen afgenomen. Ze zijn voortaan alleen nog graaf en gravin van Monpezat. De koningin wil hiermee de monarchie “toekomstbestendig” maken.

Kinderen Frederik houden titel wel

Joachims oudere broer Frederik (54) is de kroonprins van Denemarken. Hij kreeg met kroonprinses Mary vier kinderen: prins Christian (16), prinses Isabella (14) en de tweeling prinses Josephine (11) en prins Vincent (11). Zij houden allemaal wél hun prinstitels.

In shock

De beslissing sloeg in als een bom en beheerst al een paar dagen de internationale media. Een woordvoerder van de koninklijke familie liet al weten dat de kinderen “in de war, bedroefd en in shock” zijn. Het nieuws komt “als een donderslag bij heldere hemel. Ze voelen zich verstoten.”

Erg verward

De oudste van de vier, Nikolai, heeft nu gereageerd in de Deense krant Ekstra Bladet. “Mijn hele familie en ik zijn natuurlijk erg verdrietig. We zijn, zoals mijn ouders hebben verklaard, geschokt door dit besluit en over hoe snel het eigenlijk is gegaan. Ik ben erg verward over waarom het zo moest gebeuren.”

Het Deense blad sprak eerder ook met zijn vader, prins Joachim. “We zijn allemaal erg verdrietig. Het is niet leuk om je kinderen zo behandeld te zien worden. Zij bevinden zich in een situatie die ze niet begrijpen”, aldus Joachim.

Kroonprinses begrijpt beslissing

De gevolgen voor de onderlinge verhoudingen in de familie zijn vooralsnog onduidelijk, maar kroonprinses Mary van Denemarken staat achter de beslissing van koningin Margrethe. “Ik snap dat het een moeilijke beslissing was om te nemen en dat het heel moeilijk was om te horen”, vertelde ze aan Deense verslaggevers.

Ze gaf aan dat Margrethe slechts de lijn van andere koningshuizen heeft gevolgd. “Verandering kan moeilijk zijn en pijn doen. Maar dat betekent niet dat de beslissing niet de juiste was.”

Bron: Ekstra Bladet/ANP