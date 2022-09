Zó rouwt de wereld om koningin Elizabeth

Bloemen, brieven, foto’s, tranen en andere eerbetonen aan Her Majesty The Queen. De hele wereld lijkt mee te rouwen met Groot-Brittannië en de royal family.

Claudia Witteveen Getty Images

Ze was zonder twijfel de beroemdste vrouw op aarde. Dus ging haar dood, ook al werd ze 96, als een schokgolf door de hele wereld. En doken op de meest verwachte én gekste plekken eerbetonen aan Elizabeth II op. Een greep uit onze favorieten.

1. Een hele familie Paddingtons (mét marmalade sandwich)

Rondom haar Platinum Jubilee werkte de koningin voor het eerst samen met een ander Brits icoon: beertje Paddington. Ze bleken een liefde voor boterhammen met marmelade te delen.

Dat raakte bij veel Britten toen al een snaar, dus heel wonderlijk was het niet dat na haar dood ineens overal beertjes Paddington opdoken rond de Britse paleizen. Vaak vergezeld van een boterham. Het ging zelf zó ver dat het Royal Parks-departement hun landgenoten moest vragen hier mee op te houden. “De dieren in de parken lijden onder al die achtergelaten boterhammen.”

2. Het Royal Opera House in Sydney

Ook in Australië zijn ze hun vorstin verloren, en in Sydney werd er gerouwd met deze bijzondere vertoning op het Royal Opera House. De queen kwam er graag en vaak in haar leven. Ze was 66 jaar lang beschermvrouwe van het Opera House en vierde er in 2002 zelfs haar Golden Jubilee.

3. Van de ene Elisabeth tot de andere Elizabeth

De Belgische kroonprinses Elisabeth tekende in Brussel het rouwregister op de residentie van de Britse ambassadeur. De toekomstige koningin Elisabeth eerde daarmee haar naamgenoot. Ze schreef onder andere: “Hare Majesteit was een rolmodel en inspiratiebron voor velen, jong en oud. Ze heeft een enorme impact gehad op de generaties onder haar.”

Beeld Anadolu Agency via Getty Images

4. Het Empire State Building kleurt paars en zilver

Op de dag van haar overlijden kleurde het beroemde Empire State Building in New York paars met zilver. De kleuren van het Platinum Jubilee van de Queen, een paar maanden geleden.

Beeld WireImage

5. De jongste kleindochter van Elizabeth bewondert de bloemenzee bij Balmoral

Lady Louise Windsor, de jongste kleindochter van de koningin (de dochter van prins Edward en gravin Sophie) begon twee dagen voor het overlijden van haar oma aan de universiteit in Schotland. Ze snelde toen het nieuws bekend werd naar Balmoral om bij haar familie te zijn en bewonderde samen met haar nichten en ooms de bloemenzee buiten het kasteel.

Beeld Formula 1 via Getty Images

6. Stilte op de racebaan

Wat Her Majesty gedacht moet hebben van F1 weten we niet, maar tijdens de Grand Prix van Italië op 10 september werd er een prachtige minuut stilte voor haar gehouden én reed Max Verstappen met een eerbetoon aan de queen op zijn motorkap.

7. De prachtige cover van The New Yorker Magazine

Er was natuurlijk bijna geen tijdschriftencover of krantenvoorpagina zonder Elizabeth erop in de week na haar dood, maar baas boven baas: deze van The New Yorker vonden wij op de redactie het állermooist.

Beeld Getty Images

8. De drukste luchthaven ter wereld staat even stil

Een minuut stilte op een vliegveld is geen doen, maar Atlanta Airport, de drukste luchthaven ter wereld, kleurde de dag na het overlijden van koningin Elizabeth prachtig rood, wit, blauw.

Beeld ANP / Associated Press

9. Brazilië kleurt mee

Over rood, wit, blauw gesproken: ook in Rio de Janeiro was er een eerbetoon aan Elizabeth in de kleuren van haar vlag. Het standbeeld Christus de Verlosser schitterde op zijn hoge plek in de bergen.

Beeld ANP / Anadolu Agency

10. Parijs op zwart

En dan was er nog de Eiffeltoren, die precies de tegenovergestelde aanpak koos en eerder dan normaal op zwart ging. Dat de dood van Diana in Parijs tot de donkerste dagen van koningin Elizabeth behoorden, maakt dat alleen nog maar extra treffend.

11. Een speciaal plekje in Zimbabwe

Bij de Gallery of African Modern Art wordt een special portret van de koningin neergehangen. De koningin opende ooit zelf het museum in de voormalig kolonie.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 08: Members of the New York Yankees stand during a moment of silence in honor of Queen Elizabeth II prior to the game against the Minnesota Twins at Yankee Stadium on September 08, 2022 in the Bronx borough of New York City. (Photo by Mike Stobe/Getty Images) Beeld Getty Images

12. 50.000 keer stil

Er is niets Amerikaanser dan baseball en maar weinig wijkt voor een wedstrijd. Maar voor koningin Elizabeth werd een uitzondering gemaakt. Zij kon op een moment stilte rekenen in het stadion, gevuld met ruim 50.000 normaal zo luidruchtige supporters.

13. Joe gaat langs op de ambassade

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill mochten koningin Elizabeth zelf ontmoeten toen hij verkozen werd. Hier tekenen ze het condoleanceregister op de Britse ambassade in Washington. Ze zijn maandag ook aanwezig bij de staatsbegrafenis.

Prachtig om te zien allemaal.