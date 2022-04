Daar smelt je hart (en wie weet ook wel de sneeuw) gegarandeerd van.

Madeleine stelt hondje voor

“Ik heb jullie nog niet voorgesteld aan ons nieuwste familielid, Teddy!” schrijft de prinses op Instagram bij het aandoenlijke kiekje. “Teddy is een echte teddybeer die ons veel knuffels en liefde geeft.”

Niet héél nieuw

Nu moeten we er wel gelijk bij zeggen: zo heel nieuw is het hondje helemaal niet. De viervoeter woont al twee jaar bij de familie. We hebben 'm alleen nog nooit mogen bewonderen. En dat terwijl de prinses toch behoorlijk actief is op Instagram, waar ze veel met haar volgers deelt.

Gezin

Madeleine woont samen met haar man Christopher O’Neill en hun drie kinderen Adrienne, Nicolas en Leonore. Niet in een Zweeds paleis, wat je misschien zou verwachten, maar in Miami, Florida. Wel brengt ze regelmatig bezoekjes aan Zweden. Het kost haar vast geen moeite om een oppas voor Teddy te vinden wanneer ze Miami verlaat, want kijk eens wat een lieverd.

Cockapoo

Over het ras van de kleine Teddy zegt Madeleine in haar post niks, maar het lijkt om een cockapoo te gaan, een kruising tussen een cocker spaniël en een poedel.

Hondje Zorro

In 2015 kwam prinses Madeleine in een nachtmerrie terecht toen haar hond Zorro, een jack russel, overleed. Het hondje was ziek en de prinses moest 'm laten inslapen. Madeleine kreeg Zorro in 2006 voor haar 24e verjaardag, van haar toenmalige liefde Jonas Bergström. Jonas en Madeleine gingen in 2010 uit elkaar, omdat Jonas zijn verloofde naar verluidt zou hebben bedrogen.

De royals en hun honden

Dit koninklijke gezin is niet het enige met liefde voor hondjes. Het valt op dat bijna alle koninklijke families gek zijn op deze viervoeters. Koningin Elizabeth is daarin de aanvoerder: zij heeft ooit veertien honden tegelijkertijd gehad en staat bekend om haar liefde voor corgi's.

Nederlandse royals

Ook onze eigen royals zijn gek op honden. Zo heeft prinses Beatrix momenteel een zwarte labrador en had ze in het verleden een golden retriever, dalmatiër, teckel en borderterriër. Ook Willem-Alexander en Máxima hebben honden: drie labradors en sinds vorig jaar ook labradoodle Mambo.

Koninklijke viervoeters

Ook de Noorse, Japanse en Deense royals zijn gek op de beestjes. Net als Meghan en Harry en Charles en Camilla. Benieuwd naar al deze koninklijke viervoeters? Lees er hier alles over.

Deze jurk hebben koningin Máxima en prinses Madeleine allebei:

Bron: Beaumonde