Tot grote verbazing zagen Bas Smit en zijn vrouw Nicolette van Dam hun schildpad Corrie maar liefst drie (!) eieren leggen. En dankzij deze schildpadeieren stroomt het geld voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie binnen. In precies 24 uur hebben ze namelijk meer dan € 500.000,- opgehaald.

Het is niet de eerste keer dat Bas Smit op een creatieve manier geld inzamelt voor het goede doel. Eerder verkocht hij al t-shirts en kerstballen met zijn hoofd erop. Ook toen werd de volledige opbrengst gedoneerd aan het Prinses Máxima Centrum. Voor zijn nieuwste actie schakelde hij de hulp in van hun schildpadden Corrie en Fred. Hoog tijd om even te bellen met Bas Smit over zijn hitsige schildpadden en deze zeer succesvolle actie.

“Onze schildpadden waren afgelopen zomer flink ‘in de weer’ met elkaar. Blijkbaar een beetje veel zelfs voor normale schildpadden. Daar hebben we de hele zomer dan ook hard om moeten lachen, maar het gekke is dat er ook gewoon een ei uit Corrie kwam. Met drie vrouwen in huis was dat natuurlijk hysterie alom. Het was een hele bevalling en daar heeft Freek Vonk ons bij geholpen. En dus heeft dit ei de naam ‘Freek’ gekregen. En een schildpadei verdient natuurlijk een Instagram-account. In no time had Freek 60.000 volgers. Maar onze Freek zat in een saai, wit broedei en toen kwam ik met idee om iedere sponsor door middel van een sticker een stukje van het ei te laten kopen voor € 5.000,-. Binnen een paar uur hadden we zes stickers verkocht en dus € 30.000,- opgehaald.

Maar wat denk je? De volgende dag legt Corrie gewoon nóg een ei. Ook dit ei leverde dankzij restaurant ’t Zusje maar liefst € 30.000,- op voor het Prinses Máxima Centrum. En toen gebeurde er een mirakel: tegen alle verwachtingen in legde de schildpad een paar dagen later een derde ei. Ik durfde eigenlijk niet meer om geld te gaan vragen, maar toen kwamen een paar volgers met het idee om een Tikkie-link te maken zodat iedereen geld kon doneren. Ik dacht nog: dit kan een beetje gênant worden. Stel er wordt maar € 700,- gedoneerd? Maar in een kwartier stond er al € 12.000,- op de rekening en na een paar uur al 1,5 ton. Echt bizar!”

Op hoeveel euro staat de teller nu?

“We zijn op dit moment precies 24 uur bezig en hebben nu € 441.000,- aan Tikkies binnengekregen. In totaal hebben de stickers op de broedeieren € 70.000,- opgeleverd, dus zitten nu op een bedrag van maar liefst € 511.000,-. Niet te geloven, het is echt boven alle verwachtingen. Ik ben vooral heel trots op iedereen die de moeite neemt om even te ‘swipen’ en via het tikkie geld over te maken. In deze gekke tijd is het niet meer zo vanzelfsprekend dat mensen geld willen doneren. Als dan 78.000 mensen een donatie doen, dan krijg ik kippenvel op mijn armen. Daar ben ik heel trots op. En ik vind het een mooi voorbeeld om te laten zien dat je met een groot bereik de wereld een stukje mooier kunt maken.”

Wat gaan ze bij het Prinses Máxima Centrum doen met het geld?

“Het geld gaat rechtstreeks naar de rekening van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. En aangezien we hier nul kosten aan hebben gehad, gaat al het geld naar onderzoek. Ieder jaar krijgen 600 kinderen kanker en een kwart van hen overleeft dit niet. Dat is om de dag een kindje. Het geld gaat daarom naar onderzoeken, zodat over een tijdje honderd procent van de kinderen beter kan worden.”

Waarom is deze actie zo belangrijk voor jou?

“Het geld voor onderzoek naar kinderkanker is zó hard nodig. Normaal gesproken worden er in deze tijd onwijs veel inzamelacties en evenementen georganiseerd, maar vanwege corona ligt er veel stil. Bovendien is het deze maand wereldwijd Childhood Cancer Awareness Month, om de impact van kanker op kinderen, jongeren en hun gezinnen onder de aandacht te brengen. Dus het hangt allemaal van toeval aan het elkaar en dat vind ik heel tof.”

En wanneer komen de beroemde schildpadeieren uit?

“Dat duurt wel twee maanden voor ze uit zullen komen. Ik vind het wel spannend of ze überhaupt uitkomen, maar als je dik vijf ton ophaalt, móeten er natuurlijk wel schildpadden komen. Daar zorg ik wel voor!”

Beeld: Brunopress