Tegenwoordig kan iedereen met verkoudheidsklachten, benauwdheid of koorts zichzelf laten testen op corona. Maar hoe zit het eigenlijk bij huisdieren? Kun je je hond of kat laten testen? En mag je ze dan nog wel aaien?

We vroegen het aan dierendokter Martijntje van der Veer- van Hussen.

Kunnen huisdieren corona krijgen?

“Ja, dieren kunnen corona krijgen, maar de kans dat ze besmet raken is erg klein. Er zijn vooral gevallen bekend van nertsen die besmet zijn geweest met het coronavirus. Het zijn slechts een paar honden en katten die ook het virus hebben gehad. Wel blijkt dat katachtigen en konijnen wat gevoeliger voor het virus zijn dan honden.”

Kunnen honden en katten het virus overdragen aan mensen?

“Het is eerder andersom. Dieren krijgen het juist van hun baasje. Omdat het over de hele wereld maar om een paar besmette huisdieren gaat, gaan we ervan uit dat de kans een huisdier besmet raakt erg klein is. De kans dat mensen elkaar besmetten is veel groter. Er wordt momenteel wel onderzoek gedaan naar mogelijke dier-op-mensbesmettingen.”

Wat zijn de ziekteverschijnselen van het coronavirus bij huisdieren?

“De symptomen zijn redelijk hetzelfde als bij mensen. Vooral problemen op het gebied van kortademigheid kunnen duiden op corona. Verder hebben ze ook last van maag- en darmklachten zoals diarree.”

Kun je je huisdier laten testen op corona? Zo ja, is het wel of niet verstandig om dit te doen?

“Als je zelf helemaal geen klachten hebt of niet positief getest bent, is het heel onwaarschijnlijk dat je hond of kat corona heeft. Maar merk je dat je hond last heeft van benauwdheid of diarree, dan kun je het beste even de dierenarts bellen. Wordt je huisdier ziek en heb je zelf ook klachten? Dan kan de dierenarts in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besluiten of er wel of niet getest gaat worden.”

Wat moet je doen als je hond corona blijkt te hebben? En mag je hem dan nog aaien?

“Als je zelf ook klachten hebt, is het belangrijk om thuis te blijven. In dat geval kun je de dieren ook het beste in thuisisolatie plaatsen. Je mag ze nog wel aaien, maar probeer intensief contact te vermijden. Verder is het natuurlijk extra belangrijk om regelmatig je handen te wassen als je je huisdier hebt aangeraakt. Ook belangrijk: laat je hond en kat niet in contact komen met andere dieren. Laat honden dus alleen uit op plekken waar geen andere mensen en dieren komen. Bij katten kun je ze het beste een paar dagen binnenlaten.”

