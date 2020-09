Even bellen met... minimalisme-deskundige Dieuwke van der Meer: "Begin klein en simpel"

Minder spullen en meer rust in je hoofd: minimaliseren is dé manier om je te focussen op dingen die je echt belangrijk vindt. We bellen met Dieuwke van der Meer. Zij weet álles van ontspullen. Reden voor ons om Dieuwke even te bellen, want hoe pak je dat minimaliseren nou eigenlijk aan?

Meer rust in ons hoofd door minder spullen. Dat klinkt fantastisch! Hoe gaan we dat doen?

“Bedenk van tevoren goed waarom je wilt ontspullen. Wil je bijvoorbeeld meer rust in je leven, meer tijd voor je gezin of meer aandacht voor die nieuwe leuke hobby? Begin klein en simpel. Ga eens met een doos door het huis en stop daar alles in wat eigenlijk wel weg kan omdat je het toch niet meer gebruikt. Neem opbergplekken meerdere malen onder de loep. Begin met een lade, doe die lade daarna nog een keer. Na een tijdje zie je steeds meer spullen waarvan je denkt: dat kan eigenlijk wel weg.”

Hoe ben je zelf gestart met minimaliseren?

“Nadat mijn dochter werd geboren zat ik niet helemaal lekker in mijn vel. Ik was op zoek naar rust in mijn hoofd en ergerde me aan alle spullen die in mijn huis stonden. Ik kroop achter mijn laptop om uit te zoeken hoe ik dit het beste kon aanpakken. Uiteindelijk kwam ik bij het Amerikaanse fenomeen minimaliseren terecht. In Nederland nog niet echt een trend, maar ik wilde het graag uitproberen. Dus liep ik met een doos door mijn hele huis, op zoek naar items die ik niet meer gebruikte en die ik wel kon weggooien. Op zo’n moment word je je heel erg bewust van ál je spullen.”