Shane Kluivert (13) brengt niet alleen behoorlijk wat uren door op het voetbalveld, hij staat ook regelmatig achter het fornuis om te kokkerellen. Want dat kan-ie als de beste. Hij bundelde 40 gerechten voor het hele gezin in zijn gloednieuwe boek Vega met Shane, dat vanaf dinsdag in de winkels ligt. Libelle legde de jonge duizendpoot per mail een paar pittige vragen voor.

Want een gaatje vinden om ‘even’ te bellen is voor zo’n topchef zo makkelijk nog niet.

Eigenlijk was Shane niet van plan om na zijn vorige kookboek Koken met Shane nog een boek te maken. Maar door corona had de tiener de afgelopen maanden extra veel tijd om met zijn familie de keuken in te duiken. De 40 lekkerste gerechten voor een lunch, diner, snack en drankje bundelde Shane in een nieuw boek voor het hele gezin.

Hoe is jouw passie voor koken ontstaan?

“Toen ik een baby was, zat ik altijd al in mijn stoel te kijken hoe mijn vader groente aan het snijden was. Ik mocht ook altijd al proeven en hoe ouder ik werd, hoe meer dingen ik zelf ging uit proberen.”

Wanneer kwam je op het idee om toch weer een kookboek te maken?

“In maart zaten wij in Spanje negentig dagen in lockdown. De maatregelen waren daar erg streng, dus toen waren we veel thuis. Toen begon het weer te kriebelen en ben ik weer gerechtjes gaan maken.”

Wat is je favoriete gerecht uit het boek?

“De vega fajitas … heel lekker en elke keer weer anders, want je kunt zelf de groenten kiezen. Ook leuk om als lunch mee te nemen naar school.”

Waarom staan er alleen vegetarische gerechten in?

“Thuis eten we vaak vegetarisch, al ben ik dat zelf niet. Maar het is goed om wat minder vlees en vis te eten. Voor jezelf, de dieren én de natuur. Met het boek wil ik laten zien dat het echt niet moeilijk is om lekkere gerechten zonder vlees of vis te maken.”

Kok of toch voetballer?

“Voetballer! Voetballen vind ik het allerleukste.”

Wie is je grote voorbeeld in de keuken?

“Jamie Oliver! Hij kookt heel puur en niet altijd even netjes. Ik vind het leuk om daarvan te leren. Maar ook mij vader en bijvoorbeeld mijn zus maken echt lekkere dingen. Het is altijd gezellig als we met de familie in de keuken staan.”

