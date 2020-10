Even bellen met... viroloog Piet Maes over het westnijlvirus: "Ook hier kans op een uitbraak"

Onlangs werd bekend dat een man in Nederland het westnijlvirus heeft opgelopen, vermoedelijk doordat hij is gebeten door een mug. Moeten we ons zorgen maken? We belden met professor virologie Piet Maes.

Het is de eerste keer dat iemand het virus in Nederland heeft opgelopen, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het westnijlvirus komt voor onder vogels en wordt overgebracht door muggen. De geïnfecteerde muggen verspreiden het virus naar andere vogels maar soms ook naar zoogdieren zoals paarden of mensen.

Steeds noordelijker

“Er wordt aangenomen dat je het westnijlvirus op kunt lopen via muggenbeten, maar het zou in theorie kunnen door een geïnfecteerd dier – in dit geval bepaalde vogelsoorten – te eten of door geïnfecteerd water te drinken”, vertelt de professor aan de KU Leuven. “Maar bijna alle gevallen van het westnijlvirus zijn gestoken door een mug.”

Ieder jaar zijn er grote uitbraken van het westnijlvirus in Bulgarije, Griekenland en Italië. Maar in augustus werd in Nederland voor het eerst het westnijlvirus gevonden bij een grasmus in een natuurgebied bij Haarzuilens, in de buurt van Utrecht, en is uiteindelijk ook iemand geïnfecteerd. “Ik denk dat het redelijk uniek was dat iemand in Nederland is gestoken met een geïnfecteerde mug. Normaal gesproken gebeurt dat alleen waar het virus al langer heerst.”

Klimaatverandering

Dat het nu ook in Nederland is gebeurd, hangt volgens de viroloog samen met de klimaatverandering. “Het nadeel van dit virus is dat alles in onze regio’s aanwezig is om uit te breken: er zijn vogels en muggen, maar ook steeds hogere temperaturen. De verspreiding zal daarom sneller gaan dan andere virussen. Ook bijvoorbeeld malaria heeft een bepaald klimaat nodig. Hoe het klimaat nu verandert, doet vermoeden dat malaria ook hier vaker voor zal komen. Ik durf er geen tijd op te plakken, maar dat kan over vijftig of honderd jaar het geval zijn.”