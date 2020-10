Even bellen met... relatietherapeut Blanca van den Brand: "Vooral vrouwen gaan vreemd"

Relatietherapeut Blanca van den Brand runt een ‘Cheat Retreat’ in Italië. Hier kunnen stellen die te maken hebben met vreemdgaan terecht voor intensieve relatietherapie.

Op haar Cheat Retreat ontvangt Blanca vooral veel stellen waarbij de vrouw is vreemdgegaan. Bij maar liefst acht op de tien stellen is de vreemdganger in de relatie de vrouw. Wij belden met Blanca om haar alles te vragen over haar retraite en vreemdgaan in het algemeen.

“Ik ben relatietherapeut dus ik help stellen bij relationele en seksuele problemen. Een aantal jaren geleden ben ik naar Italië verhuisd en toen dacht ik gelijk: hoe leuk zou het zijn als mijn cliënten niet naar Amsterdam komen aan de Keizersgracht, maar dat ze naar mij toe komen in de Italiaanse Alpen? Ik begon met liefdesretraites in de bergen. Stellen konden dan een aantal dagen intensieve therapie bij mij krijgen. Al snel bleek dat van de tien stellen die ik zag, acht stellen te maken hadden met vreemdgaan. Toen dacht ik: daar moet ik een specifiek product voor ontwikkelen. Zo is de Cheat Retreat geboren. Daarin begeleid ik stellen die met ontrouw te maken hebben.”

Wat vinden koppels in de Cheat Retreat dat ze thuis samen niet kunnen vinden?

“Mijn aanwezigheid als derde partij zorgt er al voor dat het gesprek op een andere manier gevoerd wordt. Ik ben degene die de vragen stelt en uitleg geeft als het stel elkaar niet begrijpt. Bij ontrouw is dat heel belangrijk, omdat het vaak zo heftig is wat een koppel te verwerken krijgt. Het kan heel nuttig zijn om iemand aanwezig te hebben die een lijn in het gesprek kan brengen. Als je met z’n tweeën erover praat, ben je vaak of heel erg boos of heel erg verdrietig en kom je eigenlijk niet tot het gesprek dat je met elkaar moet voeren.”

Je krijgt vooral veel vreemdgaande vrouwen over de vloer. Is het een vooroordeel dat vooral mannen vreemdgaan?

“Ja, ik vertelde eerder al dat acht van de tien stellen die ik zag te maken had met vreemdgaan. Maar van die vreemdgangers was acht op de tien vrouw. Het is in mijn ogen dan ook zeker een vooroordeel dat vooral mannen vreemdgaan, ik zie iets heel anders. Dat kan ook met mijn doelgroep te maken hebben, dat de Cheat Retreat vooral vrouwelijke vreemdgangers trekt.”

Wat zijn volgens jou nog meer onjuiste aannames over vreemdgaan?

“Dat vreemdgaan bij mannen en vrouwen hetzelfde is. Het valt mij vooral op dat vrouwen bijzonder slecht zijn in vreemdgaan. Mannen zijn daar veel beter in, die kunnen de emoties veel beter scheiden. Ze creëren als het ware een parallel universum waarin ze een affaire hebben met een minnares en kunnen daarnaast prima een gezinsleven hebben. Vrouwen kunnen dat niet, bij hen loopt het heel erg door elkaar. Vrouwen zien zich dan ook veel sneller genoodzaakt een keuze te maken: ga ik voor mijn minnaar of voor mijn huidige partner? Mannen maken die keuze vaak niet.”

Hebben vrouwen ook doorgaans meer schuldgevoel?

“Ja en nee. Het is best bijzonder: ze voelen zich schuldig als de huidige relatie en de affaire parallel loopt, maar ze voelen zich minder vaak schuldig over het opknippen van het gezinsleven. In mijn ervaring zijn vrouwen vaak in staat om het gezin op te breken en te gaan voor de nieuwe minnaar. Mannen doen dat anders: die zien hun affaire als een pleziertje naast het gezinsleven dat gewoon doorgaat.”

Wat is het advies dat jij die stellen geeft?

“Wat denk ik het succes is van de Cheat Retreat die ik aanbied, is dat ik ook de dader een podium geef. Ik vind het heel belangrijk dat de vreemdganger ook zijn of haar eigen verhaal kan houden. Het valt me namelijk op dat wanneer het slachtoffer dit aanhoort, dat dan pas de heling begint. Pas op het moment dat ze beiden in staat zijn te luisteren naar alle moeilijke emoties – zoals liefdesverdriet, twijfel, schuld – dan pas begint de verandering waar je als therapeut naar op zoek bent.”

Denk je dat vreemdgaan iedereen kan overkomen, zelfs al denk je van jezelf dat je dit nooit zou doen?

“Het kan echt de beste overkomen, dat is ook mijn boodschap aan iedereen. Als je vreemdgaat dan zegt dat helemaal niets over de relatie die je hebt, helemaal niets over de liefde die je voor je partner voelt en het zegt ook niets over hoe sterk of zwak je bent. Het zegt alleen maar iets over het feit dat je een mens van vlees en bloed bent. Ik vind daarom dat mensen met een relatie erop voorbereid moeten zijn dat het kan gebeuren. Praat daar ook over met je partner: het kan voorkomen, wat doen we dan? Wil je het weten van elkaar? Hoe vrij zijn we? Het is goed om – voordat het allemaal speelt – te weten van elkaar hoe jullie daarmee om willen gaan.”

Is het überhaupt nog reëel om in monogamie te geloven?

“Zeker, ik geloof er zelf heel erg in. Ik heb heel veel stellen gezien die proberen om een vrije relatie of een open relatie te hebben of willen swingen, noem het maar op. Ik heb het allemaal gezien. En ik blijf bij het idee dat een monogame relatie knap lastig is, maar het is nog steeds makkelijker dan alle andere varianten. Het is heus lastig om na twintig jaar huwelijk nog steeds verliefd in elkaars armen wakker te worden, maar ik geloof nog steeds het meest in monogamie.”

Geloof jij dat een relatie na vreemdgaan altijd te herstellen valt? Of kan het ook gewoon het definitieve einde betekenen?

“Natuurlijk. Je kunt er sterker uitkomen, maar het kan ook het einde betekenen. Het is natuurlijk ook wel een heel groot verschil wanneer je partner een keer op een borrel heeft gezoend met een collega of wanneer je partner al twee jaar stiekem een affaire heeft met alles erop en eraan. Dat kun je niet vergelijken. Dus de uitkomst heeft te maken met de ernst van het vergrijp. Dit bepaalt grotendeels hoe groot de slagingskans nog is. Daarnaast gaat het natuurlijk om de wil van beide kanten: hoe graag wil je nog dat het verbetert?”

Heb jij een gouden tip voor stellen waarbij vreemdgaan op de loer ligt?

“Ja, hierbij geef ik graag een voorbeeld uit mijn eigen relatie, want ik noem mezelf ook weleens voor de grap ‘licht ontvlambaar’. Binnen mijn relatie heb ik een vrijbriefje tot de grens. Als ik al de hele avond met iemand sta te dansen en geïnteresseerd raak, dan ben ik de eerste die dat tegen m’n partner zegt. Ik vraag dan of hij me komt ophalen omdat ik het een beetje te gevaarlijk vind en dan komt hij braaf. Doordat ik mijn partner zo op de hoogte houd, win ik vertrouwen. Hij ziet dat ik in staat ben de situatie zelf uit te zoeken en daarbij de grens te bewaken. Ik denk dat deze openheid voor veel stellen zou kunnen werken, maar dat ze dit niet doen omdat ze bang zijn de ander te kwetsen. Het is vooral angst die ze tegenhoudt, terwijl ik denk dat dit de meest respectvolle manier is.”

Stelling: “Mijn relatie is voorbij als mijn partner vreemdgaat”

Beeld: privéfoto Blanca