Vrijdagavond begint het 11e seizoen van The Voice of Holland. Vorig jaar kwam singer-songwriter Sophia Kruithof (18) als winnaar uit de bus. Hoe gaat het bijna een jaar later met haar?

Eind februari won Sophia Kruithof The Voice of Holland 2020. Slechts enkele weken daarna ging Nederland in lockdown en moest ze al haar plannen uitstellen. Hoe was dat voor haar? Even bellen met Sophia over dit gekke jaar.

Hoe gaat het met je?

“Eigenlijk best wel goed. Het was een gek jaar, maar het was ook wel lekker dat ik een beetje kon bijkomen van The Voice. We hadden een heel vet jaar gepland met festivals en een clubtour, dat kon helaas allemaal niet doorgaan. Met al die plannen zou het anders best een druk jaar zijn geweest. Die rust na The Voice was fijn, maar je wil toch ook door. Als je wint, ben je er nog lang niet. Het is wat je er dan mee doet. Het was heel vervelend dat ik niet kon optreden, maar daardoor kon ik wel veel schrijven in de studio.”