Even bellen met... Wendy van Dijk over het tweede seizoen van 'Wie het laatst lacht'

Binnenkort bevinden bekenden en onbekende Nederlanders zich weer in de meest bizarre, onverwachte, en toch hilarische situaties. Wendy van Dijk is namelijk vanaf 7 november terug met het verborgencameraprogramma Wie het laatst lacht. Wat kunnen we dit tweede seizoen verwachten? We bellen met presentatrice Wendy van Dijk.

Na het eerste seizoen hoopte je al dat Wie het laatst lacht een terugkerend programma zou worden bij SBS. Wat vind je er zo leuk aan?

Advertentie

“Er zijn altijd wel lolbroeken in de familie of collega’s die anderen te grazen nemen. Sommigen zijn dat op een gegeven moment zat en schakelen onze professionele hulp in. Het is énig om hen dan te helpen met deze zogeheten wraak-candids – al helemaal omdat je vaak een vrijbrief krijgt om best wel ver te gaan.”

“Én natuurlijk omdat ik weer typetjes mag spelen. Dat heb ik vorig seizoen gedaan met Je nieuwe collega en toen heb ik het sommigen behoorlijk lastig gemaakt. Dit tweede seizoen hebben we vier nieuwe types geïntroduceerd. Drie nieuwe types, die dankzij een ander accent en uiterlijk ervoor gezorgd hebben dat iedereen er volledig ingetrapt is. Zelfs de mensen die me van tevoren zeiden er nóóit in te trappen.”

Heeft echt níemand iets doorgehad?

“Nee, dat is heel goed gegaan. Zelfs bij een nieuw onderdeel, de 80-jarige ‘oma Rietje’. Daar zit ik dan ook maar liefst vier uur voor in de make-up. Ik haalde als oma Rietje grappen op straat uit bij argeloze voorbijgangers. Of ik nodigde ze bij me thuis uit en dan haalde ik allerlei dingen met ze uit.”

Ha! Ik ben benieuwd. Je hebt ook Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau en Edsilia Rombley in de maling genomen. Hebben ze allemaal gereageerd zoals je hoopte?

“De grap met Berget Lewis en Edsilia Rombley was ook een wraak-candid. In het eerste seizoen hebben we gezien hoe Berget de schrik van haar leven kreeg toen ze dacht dat een auto die de weg versperde gesloopt werd dankzij Edsilia. Nu zijn de rollen omgedraaid en pakt Berget, Edsilia op geraffineerde wijze terug. Je zou verwachten dat ze ergens wel iets door zou hebben omdat ze eerder zelf bij ons in het complot heeft gezeten, maar nee, ze is er met boter en suiker ingegaan. En zo ook Wesley die in de maling is genomen door zijn beste vriend Rolf Sanchez, en Yolanthe door haar zus Xelly. Dat is allemaal waanzinnig goed gelukt.”

Krijgen we hen al in de eerste aflevering te zien of eerst nog ander leuks?

“Ja, we gaan sowieso Wesley en Rolf zien!”

En kun je al iets vertellen of je favoriete candid?

“Ik vind het heel leuk om de jongere generatie in de maling te nemen. Zij zijn toch wel gek op pranks. Dat merk ik ook aan mijn zoon Sem, hij zegt steeds: ‘Mam, stuur me alles door, ik vind dit echt géniaal.’ Maar daarnaast is mijn favoriete candid toch wel een man die achttien jaar lang heeft gewacht om zijn schoonzus Marja terug te pakken. Zijn zus is ook in het complot betrokken en we zijn daarvoor naar een schoonheidssalon gegaan. Wat daar toen gebeurde met Marja, nou, zelfs het publiek in de studio sloeg achterover toen ze de grap zagen.”

Je hebt net programma’s achter de rug als Dance dance dance, We want more en Hart in aktie, je bent bezig met het populaire Wie van de drie?, en nu komt bijna het nieuwe seizoen van Wie het laatst lacht op de buis. Is dat allemaal nog een beetje vol te houden?