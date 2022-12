Blijft je kerstboom echt mooier als de kamertemperatuur laag is?

Hoe dat precies zit? Wij vertellen je er meer over.

Uit de buurt van de verwarming

Veel mensen zijn geneigd om in de winter flink te stoken. Gezien de hoge gasprijzen is dat dit jaar misschien wat anders. En dat zou zomaar een voordeel kunnen opleveren: als je de temperatuur in huis laag houdt, ziet je kerstboom er namelijk ook langer mooi uit. Kerstbomen houden namelijk niet van een droge, warme lucht. Dat is ook waarom het sowieso niet verstandig is om je kerstboom in de buurt van een verwarming te zetten. Als de kerstboom in een constant warme ruimte staat, droogt hij sneller uit en verliest hij sneller zijn naalden.

Tips bij vloerverwarming

Naast een warme ruimte kan ook vloerverwarming problemen geven. Zet je deze graag aan? Dan doe je er verstandig aan om de kerstboom op een stuk hard isolerend materiaal te zetten, zoals een houten plank, stevig kistje of een bijzettafel. Ook als je een luchtbevochtiger in huis hebt, droogt je kerstboom minder snel uit. Heb je dit niet? Zet dan wat bakjes water onder de boom, je zult zien dat de kerstboom er langer mooi blijft uitzien!

Bron: Intratuin