Deze acht ingrediënten zijn met kerst snel uitverkocht: zo vervang je ze

Kerststress (of boodschappenstress) is dan ook nergens voor nodig.

Carpaccio

Carpaccio is een makkelijk voorgerecht wat bijna iedereen lekker vindt. Beetje rucola, een paar pijnboompitten, geraspte Parmezaanse kaas, een dot truffelmayonaise en klaar is Kees. Wanneer je op de valreep boodschappen doet, is de kans dan ook groot dat er geen carpaccio meer in de schappen ligt. Gelukkig kun je ook een carpaccio maken van rookvlees, bieten of tonijn.

Mascarpone

Veel Nederlanders maken tijdens kerst tiramisu en daardoor is de mascarpone vaak al dagen voor kerst uitverkocht. Chefkok Estée Strooker tipt aan RTL Nieuws om mascarpone te vervangen door een andere roomkaas. Volgens haar is monchou of een zuivelspread een goed alternatief. “Fris zowel de monchou als de andere roomkazen op door er wat crème fraîche of volle kwark doorheen te doen: drie vierde kaas en een vierde crème fraîche of kwark.”

Lange vingers

Oké, je hebt de mascarpone vervangen maar nu zijn ook de lange vingers op. Grrr… Gelukkig kun je lange vingers vervangen door bitterkoekjes of andere Italiaanse amandelkoekjes. Als je een beetje handig bent in de keuken kun je in plaats van de klassieke tiramisu ook deze tiramisu-style cronuts maken. Daar heb je geen lange vingers voor nodig.

Hollandse garnalen

Hollandse garnalen kun je vervangen door garnalen uit de diepvries, zalm of rivierkreeftjes. Je kunt ook afwijken van het traditionele recept en deze heerlijke garnalencocktail maken die je met je handen mag eten. Succes gegarandeerd!

Vanillestokjes

Vanillestokjes zijn natuurlijk het allerlekkerste maar als de nood hoog is, kun je het vervangen door vanille-extract. Één vanillestokje komt overeen met ongeveer één á twee theelepels vanille-extract.

Stoofperen

Wil je per se stoofperen als toetje, ook al zijn ze overal uitverkocht? Dan is het goed om te weten dat je een eetrijpe handpeer niet kunt stoven. De peer valt dan veel te snel uit elkaar. Een nog niet geheel rijpe handpeer kun je eventueel wel stoven - hoewel ze veel sneller gaar worden en niet rood zullen kleuren. Je kunt ook overwegen om een van deze tien toetjes met peer te maken.

Kerststol

Natuurlijk mag een kerststol niet ontbreken tijdens het kerstontbijt. Zelfs een uitverkochte kerststol is geen excuus. Haal een krentenbrood in huis en maak er een feestje van met wat spijs, roomboter en poedersuiker. Wedden dat je helemaal niet zoveel verschil proeft?

Alles voor de gourmet

Die gourmetschotels met kleine stukjes vlees en vis, kun je hartstikke makkelijk zelf maken door grotere stukken in kleine stukjes te snijden. Snijd een zalm in plakken, de hamburgers in vieren en de slavink door de midden. Hetzelfde kun je doen met vleesvervangers en groenten.

Nog op zoek naar een betaalbaar recept? Maak deze budget beef wellington:

Bron: RTL Nieuws, Dr. Oetker, Groente Groente, Business Insider