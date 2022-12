Déze bijzondere tip zorgt ervoor dat je kerstboom langer mooi blijft

Al is de tip wel een tikkeltje vreemd.

Scheutje drank erbij

Wat veel mensen namelijk nog weleens vergeten, is dat een kerstboom eigenlijk hetzelfde is als een normale plant, wat betekent dat-ie flink wat water nodig heeft om te kunnen overleven. Zo kan een gemiddelde kerstboom 1 tot 2 liter water per dag drinken, afhankelijk van de grootte van de boom. Om ervoor te zorgen dat je boom zo lang mogelijk mooi blijft staan, is het dan ook belangrijk om je boom gehydrateerd te houden.

Nu geven de meeste mensen hun boom gewoon water, maar Kam Dhillon, Kerstmis Categorie-manager bij de Britse bouwmarktketen B&Q, heeft een goed alternatief gevonden. “Probeer eens een shotje wodka aan het water toe te voegen. Dit klinkt misschien een beetje ongebruikelijk, maar de wodka doodt bacteriën en zorgt ervoor dat je boom langer meegaat.

Waar zet je je kerstboom neer?

Naast de wodka heeft Kam nog een handige tip. Volgens hem is het namelijk verstandig om je boom niet te veel in de buurt te zetten van een fruitschaal. “Hoewel het tijdens de feestdagen heel fijn is om zo’n volle fruitschaal te hebben, geeft fruit ethyleengas af dat planten en bomen aantast. Hierdoor zullen de naalden van je kerstboom sneller uitvallen.”

Er zijn overigens nog wat plekken waar je een kerstboom beter niet kunt zetten:

Bron: House Beautiful