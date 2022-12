Dit wil je zien: de mooiste kerstreclames van 2022 Beeld Getty Images

Deze korte minifilms hebben een prachtige boodschap: over samen zijn, hoe verdriet en blijdschap in deze tijd van het jaar vaak dicht bij elkaar liggen en over wat écht belangrijk is. Sommige grappig, sommige heel ontroerend. Kijk je mee?

John Lewis – The Beginner

De kerstcommercials van John Lewis zijn áltijd een schot in de roos. Die van dit jaar is wederom prachtig met een mooie boodschap voor pleegouders en -kinderen.

Plus – Goed eten is samen eten

Deze Plus reclame is net een trailer van een ontroerende film. In de kerstcommercial zie je puber Gio die kennismaakt met zijn nieuwe stiefvader en álle bijbehorende emoties. Prachtige muziek, goed geacteerd, echt zó mooi!

Staatsloterij – Wacht niet tot geluk je overkomt

Het is dan misschien meer een ‘oudejaarsreclame’ dan een kerstreclame. Maar bij deze parel van de Staatsloterij houden we het niet droog. Het verhaal gaat over een zoon die zijn vader nog één keer mee op reis gaat. Echt prach-tig!

HEMA – Kerstknuffel

Och, deze is zo lief! Takkie speelt de hoofdrol in de HEMA kerstreclame van dit jaar. Het knuffelhondje belandt op het verkeerde vliegveld en probeert zijn baasje terug te vinden…

Aldi (VK) – Will Kevin be home alone this Christmas?

De groenteversie van Home Alone?! Dat móet wel Kevin the Carrot van Aldi zijn! “KEVIIIIIN!”

Aldi (Nederland) – Net zo helemaal kerst maar dan goedkope

Aldi heeft alle typische kerstemoties in één video gestopt en het liedje gaat meteen in je hoofd zitten. Een heerlijke reclame!

Jumbo – Fijne feestdagen

Hier smelt je écht van! Frank Lammers wordt een tikkeltje nostalgisch bij het vinden van een oude kerstkaart van zijn gezin. Zijn kinderen zijn inmiddels groot. Maar zijn ze ook te groot voor het bouwen van een sneeuwpop?

Albert Heijn – Met elkaar wordt het magisch

Deze reclame is zo schattig. Albert Heijn laat zien: kerst door de ogen van kinderen is nog véél magischer.

Lidl – Een vriendje

Van een (kerst)reclame met Alex Klaassen worden we heel blij. Deze hilarische theatermaker zet een steengoed personage neer en de door de positieve wending is de reclame zowel grappig áls mooi. Heerlijk!

Coca-Cola – Real Holiday Magic

Denk je aan kerstreclames dan denk je toch al snel aan de grote, rode Coca-Cola kersttruck. Maar ook deze reclame is prachtig.

Kruidvat – Iedereen verdient een mooie kerst

Dit is dé kerstreclame voor dierenliefhebbers. Drie kinderen besluiten dat de dieren van de kinderboerderij ook een fijne kerst moeten krijgen. Zo zoet!

Sainsbury’s – Once Upon a Pud

Deze kerstreclame is een sprookje over een koningin die niet van kerstpudding houdt. Of toch wel?!

Asda - Have your Elf a Merry Christmas

Buddy the Elf is terug! En hij solliciteert bij Asda, al gaat dat toch niet zo vlekkeloos. Deze kerstreclame tovert een glimlach op je gezicht.

An Post – Send from the heart this Christmas

Deze reclame geeft ons echte Wizard of Oz vibes. Alle kerstgezelligheid gaat langs deze tinnen man heen, totdat hij een hartverwarmend kaartje ontvangt van een buurvrouw. Een prachtige reclame van dit Ierse postbedrijf.

Waitrose – It’s beginning to look a lot like Christmas

Boeren, kwekers, bakkers zijn het héle jaar rond bezig met het maken van ‘onze kerst’. De Britse supermarkt vindt het belangrijk om ook dat te vieren. En daar zijn wij het helemaal mee eens!

Disney - The Gift

Een kerstreclame van Disney kan bijna niet misgaan. Dit jaar gaat ‘ie over broer- en zusliefde, het is eigenlijk een vervolg op die van vorig jaar. Het liedje maakt het helemaal af.

Posten – Father Christmas & Mother Earth

Dit is echt een hele indrukwekkende kerstreclame uit Noorwegen. Het gaat over de liefde tussen ‘vader kerst’ en ‘moeder aarde’, maar ook over cadeautjes, het altijd meer willen hebben en de planeet. Eén die je echt aan het denken zet. Fantastisk!

O2 – The Snowgran

O2 vindt dat iedereen connected moet zijn deze kerst. Dat laten ze zien in hun schattige kerstcommercial. Zo blijkt de grumpy snowgranny tóch een hele lieve oma te zijn.

J&B - She

J&B maakt in deze prachtige kerstreclame een mooie ode aan de lhbtqia+ qommunity. Zij willen dat iedereen kerst kan vierene, zonder buitengesloten te worden. Dit mooie kerstverhaal zet je absoluut aan het denken.

Bron: Christmaholic.nl