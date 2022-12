Een goed cadeau voldoet aan déze drie eigenschappen

Les één: een goed cadeau hoeft niet levensveranderend, überpraktisch of duur te zijn. Je hoeft de ontvanger ook niet tot tranen van ontroering te brengen of juist laten gillen van blijdschap. Zó hoog hoef je de lat niet te leggen. Het mag gewoon iets zijn dat leuk, mooi of grappig is. En als het even kan, mag het één van de volgende drie eigenschappen bevatten:

Persoonlijk

Een persoonlijk cadeau raakt het snelst. Waarom? Omdat het laat zien dat je iemand écht goed kent. Dat je iemand bent die luistert, begrijpt en op die kennis weet in te spelen. Hoe fijn is het immers om mensen in je leven te hebben die weten hoe ze je blij moeten maken? Je voelt je dan gezien. Vaak denken we bij een persoonlijk cadeau dat het méga-origineel moet zijn. Iets wat niemand anders heeft. Maar dat is niet waar. Het kan ook een boek zijn dat jij hebt gelezen. Vertel de ontvanger waarom je bij het lezen van het boek aan hem of haar moest denken en waarom dit boek echt iets voor de ontvanger zou zijn. Ook dát is persoonlijke aandacht.

Creatief

Een creatief cadeau is een cadeau waarin de gever tijd en aandacht heeft gestoken. Zowel in het bedenken als in de uitvoering. Je kunt denken aan een zelf geknutseld, geschilderd of geboetseerd cadeau, maar dat hoeft niet, als dat niet je sterkste punt is. Ook de manier van geven kan creatief zijn. Of ga voor een out-of-the-box cadeau. Je beste vriendin verwacht voor haar verjaardag misschien een cadeautje met inpakpapier eromheen, maar misschien vindt ze het wel te gek als blijkt dat jij haar favoriete maaltijd voor haar hebt gekookt.

Waardevol

Nee, we hebben het nog steeds niet over geld. Er zijn andere manieren om een cadeau waardevol voor iemand te laten zijn. Er zijn drie vragen die je jezelf kunt stellen om dit te toetsen. Ten eerste: kan ik de ontvanger kennis laten maken met iets waar hij/zij nog niks vanaf weet? Ten tweede: kan ik hem/haar een mooiere versie geven van iets waar hij/zij erg blij mee is? Ten derde: kan ik iets geven waarmee ik een probleem van de ontvanger oplos? Dankbaarheid gegarandeerd!

Wil je je cadeau nog specialer maken dan het al is? Maak zelf het geschenkdoosje. Alles wat je nodig hebt is stevig papier met een leuke print en wat washi-tape:

Bron: VOX