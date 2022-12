Geen geld? Deze vijf cadeautjes kosten niks, noppes, nada

Deze vijf cadeautjes zijn (bijna) gratis.

Trakteer iemand op een stadswandeling

Neem je moeder, broer of vriendin mee op een stadswandeling. Neem wat lekkers mee van huis, loop langs de mooiste street art en dat ene verstopte Begijnhof. Extra leuk om cadeau te doen aan iemand die in een andere stad woont.

Maak een fotoalbum

Heb je een leeg notitieboek in huis? Mooi, dan kun je zelf een fotoalbum in elkaar knutselen. Dit kun je doen met oude foto’s die je nog in huis hebt, maar je kunt ze natuurlijk ook printen. Schrijf bij de foto’s leuke, persoonlijke tekstjes.

Lieve briefjes in een weckpot

Stroom je over van liefde maar niet van geld? Schrijf 365 lieve briefjes en stop ze in een oude (glazen) pot. Minder mag natuurlijk ook. Pinterest staat vol leuke voorbeelden.

Geef een tegoedbon voor helpen in de tuin

Veel mensen gaan in het voorjaar aan de slag in hun tuin. Knutsel een mooie tegoedbon in elkaar voor één dag hulp in de tuin. Als je geen zin hebt om de hele dag te zwoegen, kun je natuurlijk hetzelfde doen voor een filmavond of etentje bij jouw thuis.

Culinair cadeautje

Ga de keuken in en maak een eetbaar cadeau. Bak een brood, maak een grote fles glühwein of maak zelf kerstkoekjes. Als je geen boodschappen wilt kopen, kun je dit natuurlijk ook doen met de spullen die je al in huis hebt. Deze lekkere shortbreadkoekjes maak je met slecht drie ingrediënten.

Wil je snel nog even een cadeautje inpakken... Heb je geen plakband in huis! Geen paniek: je hebt helemaal geen plakband nodig om je cadeautje goed in te pakken: