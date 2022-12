Honden- en kattenbaasjes opgelet: kerstboom giftig voor huisdier

Niet alleen omdat het anders een bende wordt in huis, maar vooral omdat de kerstboom gevaarlijk voor de beestjes kan zijn.

Giftig en scherp

Sommige dieren vinden de naalden van je kerstboom heerlijk en eten ze daarom op. Maar de naalden zijn giftig en scherp en kunnen in het ergste geval de darmwand van je huisdier doorboren. En ook van het water waar de boom in staat kan je viervoeter ziek worden. "Daar zitten namelijk stoffen in opgelost die de boom uitscheidt en die diarree, braken en andere maagproblemen kunnen veroorzaken. Ook kan het zenuwstelstel aangetast worden", waarschuwt de politie op Facebook.

Scherven brengen geen geluk

Ook met de lampjes en ballen in de boom is het oppassen geblazen. "Zorg ervoor dat je dier niet op de lichtjes kan kauwen en niet aan de slinger gaat hangen. Dat kan gevaarlijk uitpakken", klinkt het op de website van de Dierenbescherming. "Stop ook de snoeren goed weg en hang ballen in de boom die niet kapot kunnen. De voetkussentjes van je huisdier zijn niet bestand tegen scherpe scherven. En ook het doorslikken is levensgevaarlijk."

Voorzichtig versieren

Naast lampjes en ballen hang je misschien ook wel chocoladekoekjes of engelenhaar in je boom. Staat prachtig, maar pas ook hiermee op. "Katten hebben een intrinsieke drang om op linten en andere slingers te kauwen. Als ze het binnenkrijgen, kan dat vreselijke gevolgen hebben in hun maag of darmen." Hetzelfde geldt voor chocoladekoekjes. "Chocola is giftig voor je huisdier én je maakt de boom er nog aantrekkelijker voor je huisdier van."

Dierenarts Martijntje van Libelle TV vertelt waar je nog meer op moet letten als je je kerstboom huisdierproof wilt maken:

