Indruk maken met de kerstdagen? Maak déze feestelijke roomkaaskerstboom

Je begint met de roomkaas : leg deze op een stuk vershoudfolie, wikkel het in de vershoudfolie en vorm het vervolgens met je handen tot een dennenboom.

Verwijder de vershoudfolie en rol vervolgens de boom in de gehakte peterselie.

Pak de amandelschilfers (of pijnboompitten) erbij en steek deze rondom (als een ketting van lichtjes) in de roomkaas en druk er vervolgens voorzichtig de granaatappelpitjes in (deze moeten de kerstballetjes voorstellen).