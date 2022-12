Minder oliebollen voor hetzelfde geld, maar we eten ‘m lekker toch

“Grondstofprijzen zijn hoger, bakolie is flink duurder geworden en de energiekosten zijn natuurlijk gestegen”, vertelt Arend Kisteman, voorzitter van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). Het blijkt dat zelfs de poedersuiker een stuk duurder is geworden. Hij schat dat we hierdoor bij de bakker per bol een dubbeltje meer kwijt zijn dan vorig jaar.

Oliebolleninflatie

Bij de oliebollenkraam (waarvan 95 procent door kermisexploitanten wordt gerund) hangt het er een beetje vanaf, vertelt Atze Lubach namens de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK). “Er zijn kramen waar de bollen nu wel 0,40 euro duurder zijn. Maar er zijn er ook waar ze nog evenveel kosten als vorig jaar.”

Toch laten we ons niet tegenhouden door die oliebolleninflatie. Arend Kisteman vertelt dat het dubbeltje extra echt niet uitmaakt. “Mensen hebben het er wel voor over, omdat het bij de tijd van het jaar hoort.”

En anders bak je ‘m toch gewoon lekker zelf?

Bron: Nu.nl