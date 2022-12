Tijd voor een feestje: de feestdagen vallen volgend jaar een stuk gunstiger Beeld Getty Images

Tijd voor een feestje: de feestdagen vallen volgend jaar een stuk gunstiger

Vorig jaar viel kerst helemaal in het weekend. Balen, want daar gaan je extra vrije dagen. Dit jaar is het al een stukje gunstiger en krijg je Tweede Kerstdag cadeau. Gelukkig wordt het volgend jaar goed gemaakt: dan vallen beide kerstdagen én Nieuwjaarsdag op doordeweekse dagen.