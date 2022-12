Toch geen hand op de knip? Nederlanders gaan massaal uiteten met kerst

Na twee pittige coronajaren kunnen we eindelijk weer uiteten deze kerstdagen. En dat doen we dus ook. Dat merkt website Bookdinners. Zij zien dat aantal boekingen voor diners op hetzelfde niveau ligt als in 2019. De reserveringen voor de lunch zijn zelfs met een derde toegenomen. Bookdinners bekijkt niet alleen eigen gegevens, maar ook die van andere reserveringssites.

Gezellig samen deze kerst

Dit jaar kunnen we eindelijk weer kerst vieren zoals wij dat willen. Zonder restricties. En in Nederland maken we daar blijkbaar graag gebruik van, merkt ook hotelketen Fletcher op. “We waren voorbereid op de mogelijkheid dat mensen vanwege de hoge inflatie de hand op de knip zouden houden”, vertelt operationeel directeur Ben de Ruijter. “Maar dat zien we totaal niet. We zitten bijna volgeboekt en de laatste plekken raken we ook nog wel kwijt.”

Ben denkt dat de behoefte om met elkaar kerst te vieren extra sterk is. “We merken dat er voor grotere gezelschappen wordt geboekt dan in 2019.” Dat ziet ook Bookdinners, ruim 40 procent van de boekingen zijn voor grotere gezelschappen.

Niet op de kleintjes letten

We laten ons blijkbaar ook niet kisten door die enorme prijsverhogingen. De reserveringssite vertelt dat er niet op de kleintjes wordt gelet. Zowel de luxe als familierestaurants zitten vol.

Dat geldt trouwens niet alleen voor kerst, maar ook de arrangementen voor oud en nieuw lopen goed. Vooral met extra’s als livemuziek. Ben de Ruijter: “Het lijkt erop dat Nederlanders na een paar moeilijke jaren de feestdagen echt willen vieren.”

Bron: ANP