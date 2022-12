Waarom worden we zo emotioneel van kerstreclames?

Dat heeft alles te maken met de volgende psychologische verklaring.

Aanmaak van cortisol en oxytocine

Van de nieuwe kerstreclame van de Staatsloterij tot de klassiekers van het Britse warenhuis John Lewis: we houden het zelden droog wanneer we een kerstcommercial zien. Volgens neuropsycholoog Paul Zak komt dit door de aanmaak van extra cortisol en oxytocine in ons lichaam.

Dit gebeurt er met onze hormonen

Dat zit zo: allereerst zorgt de hypofyse (een kleine klier in het onderste deel van de hersenen) voor de aanmaak van het stresshormoon cortisol. Dit zorgt ervoor dat we extra alert zijn en daardoor besteden we meer aandacht aan de stimulus die dat gevoel veroorzaakt. In dit geval die ontroerende kerstreclame. Vervolgens produceert de hypofyse het empathie-hormoon oxytocine, waardoor we ons meer verbonden voelen met anderen.

Het bijzondere is dat ons brein geen onderscheid maakt tussen fictie en realiteit als het gaat om de aanmaak van oxytocine. Hierdoor moeten we soms huilen tijdens een zielige film of een kerstreclame van John Lewis. Zak ontdekte ook dat zo’n 50 procent (!) van de mensen meer doneren aan goede doelen na het kijken van een emotioneel filmpje.

Tearjerker-formule

Natuurlijk is niet iedere kerstreclame een tranentrekker of een aanslag op onze hormonen. Volgens neuropsycholoog Zak speelt ook de opbouw van het verhaal een grote rol. Hij ontdekte dat elke tranentrekker dezelfde succesformule kent, de zogenoemde tearjerker-formule.

Bij de aanmaak van cortisol en oxytocine is het belangrijk dat we ons verbonden voelen met de acteurs. Dit is dan ook een voorwaarde van de tearjerker-formule. Verder voldoen de reclames aan de onderstaande vijf vertelstructuren:

Allereerst wordt de context duidelijk gemaakt en de hoofdpersonen geïntroduceerd. Vervolgens is het tijd voor de rising action, een serie gebeurtenissen die de spanningsboog opbouwt richting het belangrijkste onderdeel van het verhaal. Daarna krijg je de climax, het keerpunt dat het lot van de hoofdpersonen verandert. Als volgt heb je de falling action. Het plot ontrafelt zich en de hoofdpersonen komen dichter bij elkaar of nemen juist afstand. Tot slot heb je de slotscène. Het verhaal eindigt met een berusting, opluchting of een catastrofe.

Bron: Psychologie Magazine, Independent