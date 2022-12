Wensballon oplaten tijdens Oud & Nieuw? Een heel slecht plan

“Iedere Oud & Nieuw zien we weer wensballondrama’s in onze natuurgebieden. Tip: wensen kan prima via een wensput of vallende ster”, schrijft de organisatie op Linkedin. Bij het bericht is een foto van een dode uil te zien die is verstrikt is geraakt in zo’n wensballon.

Wensballonnen

Naast dat wensballonnen slecht zijn voor dier, natuur en milieu, zijn ze ook erg brandgevaarlijk. De brandweer waarschuwt ook ieder jaar weer voor wensballonnen. Op de website van de brandweer is te lezen: “De brandweer raadt het gebruik van wensballonnen af.” Ze noemen het ‘bijna niet mogelijk’ om een wensballon veilig op te laten.

Brandgevaar

“Als je een wensballon eenmaal hebt opgelaten heb je er geen invloed meer op. Dit vergroot het risico op brand. Wat meespeelt is dat een wensballon een fragiel object is en snel kan scheuren. Daarnaast kan de ballon door de wind op een ongewenste plek terecht komen”, aldus de brandweer.

Volgens de brandweer is het het beste om helemaal geen wensballonnen op te laten, maar bij deze omstandigheden is het extra gevaarlijk:

Bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort. Omdat het in Nederland vaak harder waait dan windkracht 2, zijn er dus maar weinig momenten waarop je een ballon veilig kunt oplaten. Windkracht 2 heeft een snelheid van ongeveer 10 km/h en kun je herkennen aan kleine golfjes op het water en lichte beweging van takken .

Bij regen of zeer vochtige lucht, bijvoorbeeld mist.

In een periode van droogte.

Binnen een straal van vijftien kilometer van (zweef)vliegvelden. Wensballonnen waarin metalen delen zijn verwerkt, kunnen een gevaar voor de luchtvaartveiligheid opleveren.

Wanneer het papier van de ballon beschadigd is.

In de omgeving van hoge objecten zoals huizen, bomen, etc.

Bron: Natuurmonumenten