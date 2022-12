Zoveel impact hebben de feestdagen op je gewicht: “Door calorieën te tellen komt je oerhonger op”

Heel veel mensen kampen met een verstoorde relatie met voeding, weet diëtiste Celien Rombouts. Hun zorgen kennen een piek tijdens de feestdagen, wanneer ze voortdurend worden geconfronteerd met verleidingen. “Mensen die een verstoorde relatie met voeding hebben zien eten als goed of slecht. Ze ervaren meteen schuldgevoelens als ze iets vettigs eten en leggen zichzelf heel vaak beperkingen op, uit angst voor gewichtstoename.”

Ook mensen die wél een gezonde relatie met voeding hebben, kunnen tijdens de feestdagen stress ervaren over wat ze zullen eten. “We krijgen vaker maaltijden voorgeschoteld die wat vettiger of zwaarder zijn en we snoepen meer. ‘Kan ik mij wel beheersen met al dat lekkere eten?’ en ‘Welke impact hebben al die maaltijden op mijn gewicht?’ zijn vragen waar veel mensen mee zitten.”

Celien Rombouts. Beeld Joris Casaer

Celien deelt met ons de tips die ze ook aan haar klanten meegeeft: zie het als een gids voor intuïtief eten tijdens de feestdagen. “Als je nu een verstoorde relatie hebt met eten of je er vaak zorgen om maakt, kunnen we dat probleem helaas niet voor de feestdagen oplossen. Dat neemt meer tijd in beslag. Er zijn echter dingen die je wel nú al kunt doen.”

1. Maak een kalender

“Veel mensen stressen om de zware maaltijden die ze zullen eten. Ik raad ze aan om een kalender te maken, dat helpt om dingen in perspectief te plaatsen. Ga eens na: hoeveel feestjes of etentjes heb je effectief gepland? Vaak zijn dat er niet meer dan een stuk of vijf. Vijf maaltijden op twee weken, dat is slechts tien procent van alles wat je eet. Dat betekent dat je nog steeds heel veel vat hebt op waarmee je jezelf voedt. We geven gewoonlijk veel meer aandacht aan de vettigere gerechten die we eten, maar vijf maaltijden kunnen onmogelijk invloed hebben op je gewicht.”

2. Ga niet compenseren

“Als ze weten dat ze een etentje hebben, houden veel mensen zich overdag in om te compenseren voor de calorieën die ze ’s avonds zullen eten. Dat is géén goed idee. Geloof mij: dat zorgt er juist voor dat je je volledig laat gaan tijdens het feestmaal. Als je de hele dag niet of amper eet, ben je ’s avonds uitgehongerd. Zo komt je ‘oerhonger’ op: die laat je het eten zo snel mogelijk en in zo groot mogelijke porties naar binnen werken. Eet dus die dag zoals je normaal zou doen: ontbijt, lunch en eventueel een snack.”

3. Verwar intuïtief eten niet met impulsief eten

“Een van de beginselen van intuïtief eten is dat je mag luisteren als je ergens zin in hebt; je mag dat gerust eten. Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat je zomaar alles zou moeten eten waar je zin in hebt. Intuïtief eten betekent: luisteren naar je lichaam. Eten als je honger hebt, zonder schuldgevoel, maar óók stoppen als je verzadigd bent.”

4. Blokkeer gesprekken over eten of over je lichaam

“Tijdens de feestdagen hoor je misschien wel opmerkingen als: ‘van koolhydraten word je dik’. Daar kun je je onzeker door gaan voelen, zeker als je wil werken aan de relatie met je lichaam. Mijn advies is om zulke opmerkingen gewoon te negeren. Nog erger is het als iemand commentaar geeft op jouw lijf. ‘Ben jij aangekomen?’ of ‘Ben jij afgevallen?’ Weet: degenen die zulke opmerkingen maken, zijn de mensen die zelf het meest onzeker zijn. Trek je daar dus niks van aan. Je hebt geen invloed op wat anderen tegen jou zeggen, maar wel op hoe je reageert. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Bedankt voor je reactie, maar ik ben daar eigenlijk niet mee bezig.’ Zo blokkeer je het gesprek.”

5. Voel je niet schuldig

“Veel mensen ervaren schuldgevoelens als ze eens wat meer of ongezond eten. Het eerste en belangrijkste dat je moet weten is dat die gevoelens ons zijn aangepraat door de dieetcultuur, door de maatschappij en soms zelfs door onze opvoeding. Toen je een kind was, had je nooit schuldgevoelens over wat je at en dacht je ook niet continu na over je gewicht. Weet dus waar het vandaan komt, en dat die gevoelens zijn aangeleerd. En besef dat wat aangeleerd is, ook afgeleerd kan worden.

Die schuldgevoelens verdwijnen niet van de ene op de andere dag. Maar durf ze in twijfel te trekken. ‘Ik voel mij schuldig, maar moet dit nu wel?’ Als je voelt dat je teveel hebt gegeten en je daar minder goed bij voelt, denk dan eens na. Waar komen die schuldgevoelens vandaan? Wil ik mijn gedachten hierover wel geloven, moet ik me écht schuldig voelen? Wil ik mij wel schuldig blijven voelen als ik een keertje vettig eet?

Je hebt geen impact op het komen en gaan van gedachten en gevoelens, maar je kunt wel tegen jezelf zeggen dat het oké is om ze los te laten, als ze je alleen maar ongelukkig maken. Hoe meer je je schuldgevoelens onderzoekt, hoe minder ze aanwezig zullen zijn.”

6. Maak keuzes op basis van hoe je je voelt

“Je hebt al meerdere lekkere etentjes achter de rug, je hebt net een grote maaltijd gegeten en er komt nog een dessert aan. Stel jezelf dan de volgende vragen: ‘Heb ik hier nu écht zin in? Heb ik al te veel gegeten of niet en hoeveel plaats heb ik nog? Hoe lekker vind ik dit dessert echt? Hoe ga ik mij voelen nadat ik het heb gegeten? Heb ik zin om mijn broek straks open te zetten, of niet?’

Misschien heb je zin om dat dessert op te eten, zelfs al zit je al goed vol, en dat mag ook. Je kunt dan tegen jezelf zeggen: ‘Ik neem het dessert en ik heb er vrede mee dat ik te veel eet, want ik heb er écht zin in.’ Dat is een keuze die je maakt, die helemaal prima is. Je kunt ook zeggen: ‘Ik heb niet zo veel honger meer en voel mij al helemaal opgeblazen, dus ik skip dat dessert nu even.’ Niet omdat het niet mag, wel omdat je je voldaan voelt. Misschien eet je het binnen twee uur wel, misschien neem je het mee voor morgen. Er is geen ‘fout’ of ‘goed’ in dat verhaal.

Genieten hoort bij de feestdagen, maar vergeet niet om af en toe na te gaan hoe je je voelt. Je hoeft niet op alles ja te zeggen, omdat het beschikbaar is. Beslis wat je eet op basis van wat je voelt, in plaats van te zeggen: het is er nu toch, laat ik het maar eten.”

7. Let op deze valkuil

“Veel mensen doen tijdens de feestdagen aan zwart-witdenken: vandaag mag alles en morgen weer een streng dieet. Ze zeggen: ‘Ik heb nu toch al gezondigd, dus het dessert op dit derde etentje kan er ook nog wel bij.’ Dan sta je niet in contact met je lichaam. Je laat je gedachten bepalen wat je eet, in plaats van hoe je je voelt. En het gevolg daarvan is dat je je gaat volproppen en je je achteraf hoogstwaarschijnlijk slecht zult voelen.

Luister naar je lichaam. Als je al een paar dagen veel hebt gegeten, wil je dan opnieuw met een overvol gevoel naar huis? Zelfs al beloof je jezelf om morgen gezonder te eten? Stel jezelf de vraag: ‘Hoe zou ik willen dat mijn kind zich zou gedragen?’ Zou je willen dat je kind zegt: ‘Ik prop mijzelf vandaag nog helemaal vol, morgen begin ik wel opnieuw.’ Nee, je zou willen dat het naar zijn lichaam luistert.”

8. Je lichaam is geen vuilnisbak

“Behandel je lichaam als een persoon. Ons lichaam is het enige dat we ons hele leven met ons meedragen. Dan kun je er maar beter een goede relatie mee hebben. En een goede relatie werkt doorgaans omdat je respect hebt, zorg draagt, lief bent, aandacht en tijd besteedt aan de andere partij. Beschouw jouw lichaam ook zo.

Je lichaam is geen vuilnisbak waar je zomaar van alles in moet proppen. Je lichaam doet zoveel voor jou. Als je het behandelt als een vuilnisbak, voel je je waarschijnlijk de dag erna als een vuilnisbak.”

9. 1 januari is níét de dag om op dieet te gaan

“Geen enkele dag van het jaar is een dag om op dieet te gaan, dus ook 1 januari niet. Probeer nú te werken aan je gezonde gewoontes en zorg te dragen voor je lijf. Dat doe je door genoeg voedzame voeding te eten, zoals groenten en fruit. En door tijdens de feestdagen naar je lichaam te luisteren. Dan voelt 1 januari als een dag als alle andere.”

Meer weten over intuïtief eten? Diëtist Wendy legt je de 10 principes ervan uit:

Bron: Nina.be