Afvallen? Zo zien 100 calorieën eruit

Wil je afvallen, maar word je het calorieën tellen nu al zat? Dit superhandige overzicht wordt je beste vriend.

In deze lijst staat namelijk hoeveel stuks je van bepaalde voedingsmiddelen kunt nemen om aan de 100 calorieën te zitten. En dat is superhandig als je even snel je lunch of het avondeten in elkaar wilt flansen, maar toch gezond wilt eten en je aan een beperkt aantal calorieën wilt houden. Van penne tot en met garnalen en van frambozen tot en met olijven: zo worden die calorieën ineens héél inzichtelijk en makkelijk bij elkaar op te tellen.

100 calorieën staan gelijk aan…

1. 15 halve geroosterde cashewnoten

2. 12 spruitjes

3. 16 stengels selderij

4. 22 teentjes knoflook

5. 2 blokjes light kaas

6. 5 gedroogde vijgen

7. 82 rode kidneybonen uit blik

8. 34 stuks ongekookte, volkoren penne

9. 21 ongezouten pretzelkoekjes

10. 54 blaadjes radicchio

11. 100 radijsjes

12. 50 rozijnen

13. 100 frambozen

14. 4 uitgelekte sardientjes uit blik

15. 60 sperziebonen

16. 33 druiven zonder pit

17. 12 gestoomde of gekookte garnalen

18. 20 zongedroogde tomaatjes

19. 28 babywortels

20. 31 groene asperges

21. 1 kleine gepofte of gekookte aardappel

22. 12 naturel chipjes

23. 1 banaan

24. 16 zwarte olijven

25. 17 edamames (sojaboontjes)

26. 9 rozen broccoli

27. 2 eetlepels rauwe amandelen

Heb jij ons kookboek Libelle Lijnt Lekker al? Boordevol heerlijke én slanke recepten:

Libelle Lijnt Lekker € 8,95 Bestellen

Bron: Food Network. Beeld: iStock