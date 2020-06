De lekkerste bloemkoolpizza's: 10x verantwoorde toppings

Pizza’s eten terwijl je aan de lijn bent? Geen probleem. Een bloemkoolpizza is de perfecte vervanger voor de welbekende deegbodem. Echt lekker en bijna niet van het ‘echt’ te onderscheiden. Hierbij 10 variaties op de gezonde pizza om je vingers bij af te likken.

Wil je minder gluten of koolhydraten eten? Of wil je simpelweg eens wat ‘anders’? Dan is een bloemkoolpizza het ideale gerecht om ’s avonds op tafel te zetten. Het is bovendien ook nog eens makkelijk om te maken. Koop een kant-en-klare bodem in de supermarkt (of gebruik het recept hieronder), maak het af met heerlijke toppings en schuif ‘m voor ongeveer een kwartier de oven in.

Advertentie

Bodem voor bloemkoolpizza maken

Voor 2 personen

1 bloemkool, in roosjes 1 ei 1 bol mozzarella, grof geraspt 1 takje rozemarijn, fijngehakt snufje zout en zwarte peper uit de molen



Maal de bloemkool in een keukenmachine tot fijn kruim. Spreid het bloemkoolkruim uit op de bakplaat. Bak het 30 minuten en schep het zeker 2 keer tussendoor om met een vork. Laat op het aanrecht een half uur uitdampen. Schep het dan in een schone theedoek. Wring het zo stevig mogelijk uit. Gebruik plastic handschoenen als het nog te heet is.

Meng in een kom met het ei, de mozzarella, rozemarijn, zout en peper. Schep het mengsel op dezelfde bakplaat en spreid het met een spatel gelijkmatig uit tot een dunne pizzakorst. Bak 20 minuten. Maak intussen de rest en lees verder voor de heerlijkste toppings.