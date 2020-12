10x overheerlijke kerstvoorgerechten met maar 3 ingrediënten

Ben jij geen held of heldin in de keuken, maar wil je toch een lekker kerstdiner maken? Deze makkelijke kerstvoorgerechten zet je in een handomdraai tafel. Zo kan ook jij deze kerst stressvrij genieten van het kerstdiner!

Wij hebben tien voorgerechten voor je uitgezocht die je zó op tafel zet met de minimale ingrediënten.

Carpaccio rolletjes

Ideaal voor de kerst; snelle en makkelijke rolletjes van carpaccio gevuld met sla en een romige pesto-mayonaise. Ook ideaal om als amuse te serveren.

Meloen met ham

Misschien ken je het al: stukken meloen gewikkeld in serranoham. Een eenvoudige en lekkere klassieker. Maar deze is nèt even anders, want de meloen is gemarineerd in muntthee. Wat heb je nodig? Galiameloen, rauwe ham en munt om te garneren.

Bladerdeegsterren met zalm

Dit gerecht is niet alleen heel lekker, maar ziet er ook nog eens heel leuk uit tijdens de feestdagen. Voor deze krokante sterren heb je niet meer nodig dan bladerdeeg, roomkaas en zalm.