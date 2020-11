Hallo winter: 14 lekkere recepten om te koken én bakken met stoofperen

De dagen worden korter en de temperatuur gaat omlaag: het is weer stoofperen-tijd! In de winter kunnen we er geen genoeg van krijgen. Gelukkig maar, want we gaan koken én bakken met stoofpeertjes.

Stoofperen worden traditioneel vaak als bijgerecht geserveerd, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Je kunt ermee koken én bakken.

Koken en bakken met stoofperen

Gebruik de peertjes bijvoorbeeld in een lekkere stamppot, bak er een taart of cake mee of maak er juist een dessert van. Wil je wat minder suiker eten? Ga dan voor suikervrije stoofpeertjes. Net zo lekker! We hebben 14 lekkere recepten op een rijtje gezet: