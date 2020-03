Eet smakelijk: 3 hele goede reden om wat vaker zuurkool te eten

Zuurkool eten we graag in een stamppot met uitgebakken spekjes, een lel jus en voor de liefhebber een dot appelmoes. Het kan echter geen kwaad om ook eens zuurkool te eten zonder de stamp.

Zuurkool an sich is namelijk hartstikke gezond.

Dit zijn de 3 belangrijkste gezondheidsvoordelen:

1. Het is een geweldige bron van probiotica

Gevoelige darmen? Dan ben je enorm gebaat bij probiotica. En ook als je niet per se regelmatig last hebt van je darmen kan het geen kwaad wat vaker probiotica toe te voegen aan je dieet. Deens onderzoek toont aan dat patiënten met het prikkelbare darm syndroom veel minder last hebben van de symptomen als ze zuurkool eten.