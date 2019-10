Dít zijn de 3 beste plekken voor een brunch in Utrecht

Voor de échte ontbijtliefhebber, kan de eerste maaltijd van de dag niet uitgebreid genoeg. Een All-Day-Brunch klinkt dan ook vast als muziek in de oren. Wij zetten daarom de 3 leukste tentjes in Utrecht voor je op een rijtje waar je op ieder uur kunt genieten van scrambled eggs, pancakes en croissantjes. Alsjeblieft!

1. Frenchiecafé Utrecht

Aan de buitenkant zou je bijna niet zeggen wat voor paradijsje zich hierbinnen bevindt. Het Frenchiecafé zit in de Lange Nieuwstraat en is niet alleen fijn voor de smaakpapillen, maar ook een lust voor het oog. Marmeren tafeltjes, een lange roze suède bank en gouden bestek. En dan hebben we het nog niet eens over de fotogenieke gerechtjes. Je eet hier van alles: van een klassiek roerei tot een goede croissant. Maar ook is dit het perfecte adres voor de zoetekauwen onder ons. Het Frenchiecafé heeft een interessant menu vol roze lekkernijen waar je tandglazuur haast van afspringt. Maar o zo lekker. Aanrader!

Dit bericht bekijken op Instagram In the mood for red velvet pancakes🥞❤️ Een bericht gedeeld door Frenchie Café (@frenchiecafeutrecht) op 18 Okt 2019 om 1:03 (PDT)

2. Ted’s Place

Ted’s Place – Brunch All Day, de naam zegt het al. Dit is de perfecte plek om de hele dag te genieten van de beste brunch klassiekers. In het klassiek en speels ingerichte café kun je heerlijk zitten. De ramen van het kleine binnenpleintje geven Ted’s een frisse look. Ideaal om even rustig de dag te beginnen. Populair bij dit café is de eggs benedict die hier op een croissant wordt geserveerd. Heerlijk én een plaatje om te zien.

3. The Streetfood Club

Ietwat flamboyant is deze lunchroom wel: er valt genoeg te zien. Van het hysterische tropenbehang tot de gouden apen die aan het plafond hangen. Waan jezelf in het regenwoud, maar dan door een roze bril. In dit restaurant geniet je van de meest uiteenlopende en verrassende brunchgerechten, met een Aziatische twist. Kies bijvoorbeeld voor de spannende wafels met ahornsiroop en gefrituurde kip, wat extra bijzonder smaakt door de gefermenteerde kool die erop zit. Een uitdaging, maar zeker geen teleurstellende. Voor de iets minder extreme bruncher is hier ook genoeg keuze. Heerlijke pancakes of een goede geroosterde boterham met avocado staan ook op de kaart. Hoe dan ook is deze hotspot een bezoekje waard.

Beeld: iStock.