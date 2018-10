3 tekenen dat je te weinig vezels binnenkrijgt

Het eten van vezels heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Toch krijgen we dagelijks vaak maar 15 gram vezels binnen. Terwijl dat minimaal 30 gram moet zijn. Eet jij er genoeg? Dit zijn de signalen dat je té weinig vezels binnenkrijgt.

Heb je vaak een half uur na het ontbijt alweer honger? Dat is een teken dat er te weinig vezels in de maaltijd zaten. Vezels verteren het eten een stuk trager, waardoor je langer een voldaan en vol gevoel hebt. Eet daarom tijdens het ontbijt volkoren brood of crackers. Je zult het verschil gauw genoeg merken.

Stoelgang

Kun je een langere tijd niet goed naar het toilet? Dat kan komen doordat je te weinig vezels hebt gegeten. Vezelrijke voeding is belangrijk voor een goede spijsvertering en goede stoelgang. Voedingsvezels vergroten de hoeveelheid ontlasting en zorgen ervoor dat die zachter wordt.

Hoog cholesterolgehalte

Een té hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Gelukkig kun je door veel vezels te eten je cholesterol beïnvloeden. Er zijn twee soorten vezels: oplosbare en onoplosbare vezels. De eerste groep heeft een gunstig effect op je cholesterol. Deze vezels absorberen cholesterol uit je voeding en voeren dit via de stoelgang af. Hierdoor daalt het cholesterolgehalte. Voorbeelden van oplosbare vezels zijn: fruit (bijvoorbeeld sinaasappels, perziken), groenten (bijvoorbeeld schorseneren, witlof, prei) en peulvruchten.

Waar zitten veel vezels in?

Mocht je je herkennen in één van de drie dingen hierboven, is het dus belangrijk om meer vezels te gaan eten. Maar in welke producten zitten vezels precies? Vezels zitten met name in volkorenproducten, de schillen van fruit en celwanden van groenten. Echte vezelbommen zijn gekookte bruine of witte bonen, gedroogde vijgen, volkoren pasta, volkoren brood, geroosterde kikkererwten en gekookte kapucijners.

Bron: Goed Gevoel en GezondNU. Beeld: iStock