3x de leukste plekken om hip en industrieel te tafelen in Utrecht

Bij uit eten gaan moet het eten lekker zijn. Natuurlijk. Maar stiekem is het in 2020 óók belangrijk dat de eettent er hip uitziet. Bij deze 3 industriële restaurants in Utrecht ben je daarvoor op het goede adres.

1. De Zagerij

In dit gebouw werden vroeger tafels, stoelen en kasten gemaakt, en die sfeer voel je. In deze oude zagerij op Rotsoord in Utrecht vind je nu een industrieel restaurant waar het verleden vanaf spat. De oude fabriekshal waar meubels van het merk Pastoe werden gemaakt, is omgetoverd tot hip restaurant. En já, je kunt er ook heerlijk brunchen. Eggs benedict, en een broodje avocado. Het is er allemaal en je zit er ook nog eens stijlvol bij. De grote ramen, stenen muren en stalen buizen in het restaurant hinten naar de oude fabriek van vroeger. Alleen is de ruimte nu chic ingericht, mét interieur uit de Pastoe collectie natuurlijk. Een lust voor het oog én voor de maag.

2. Het Ketelhuis

De eigenaar van de Zagerij begon ook restaurant Het Ketelhuis. Ook in de Pastoe fabriek, maar dan in het oude ketelhuis van de fabriek. Op deze plek werd rond de jaren ’70 stoom opgewekt voor de hele fabriek. En dat industriële tintje, dat is er zeker nog. Je dineert namelijk tussen de leidingen en naast de ketel. Het restaurant zit aan het water en werkt met een seizoensmenu. Je geeft aan wat je écht niet lust en hoe veel gangen je wilt en wordt vervolgens verrast door de chef met de lekkerste gerechten. Een zekere aanrader.

3. LE:EN

Op hetzelfde industriegebied in Utrecht bevindt zich restaurant LE:EN. In een industriële setting met street art-elementen geniet je van Aziatische gerechtjes. En dat doe je niet alleen. Hier wordt namelijk een shared dining concept gehanteerd. Gezamenlijk bestel je gerechtjes met invloeden uit Japan, China, Vietnam, Indonesië, Thailand en nog veel meer landen en deel je de smaken. Er zijn veel vegetarische en veganistische opties, maar voor degenen die wel vlees eten kun je hier ook je hart ophalen. Er zijn zelfs gerechten met insecten erin. Geroosterde sprinkhaan, anyone? Maar hier kom je niet alleen voor de keuken. In het kleurrijke interieur waan je je in een exotisch paradijs en in de zomer geniet je ook nog eens van een Aziatisch biertje op het terras.

