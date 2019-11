3 manieren om de lekkerste knapperige bacon te bakken

Eerlijk is eerlijk: bijna alles wordt een stuk lekkerder met een paar plakjes knapperige bacon. Door een ouderwetse stamppot, bij een hamburger of zelfs bij zoete pancakes met stroop: het is allemaal om je vingers bij af te likken. Maar hoe bereid je het nou het allerlekkerst?

1. Spetter, spatter, spater

Het klinkt misschien als een vreemde tip, maar toch is het écht een aanrader: bacon bakken in een laagje water! Je pakt een koekenpan en legt de baconreepjes hierin. Vervolgens giet je er een laag water overheen, totdat de spekjes onder water staan. Als je nu begint met het bakken van het spek, zal het water verdampen, waardoor de bacon niet blijft plakken en juist lekker knapperig wordt.

2. More is more

Hoe meer bacon, hoe beter! Bak de bacon daarom eens gaar in de oven. Verspreid hiervoor de plakjes spek over een bakplaat, zonder bakpapier. Gaar de bacon vervolgens in de oven totdat deze lekker knapperig is. En ja, dat wordt het zéker wanneer je de oventechniek gebruikt. Wat extra fijn is bij deze methode: je hoeft de plakjes niet om te draaien. Gewoon even geduld hebben en aanvallen dus!

3. In een handomdraai

Wie trek heeft, wil natuurlijk liever niet te lang wachten. Daarom hierbij een lekkere ‘luie’ tip, waarmee je de allerkrokantste bacon van het land krijgt. Leg hiervoor reepjes spek op een bord en zet dit één minuut in de magnetron. Éxtra crispy bacon in een handomdraai!

