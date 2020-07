Met deze 4 ingrediënten ontbijt je een week lang gevarieerd én gezond

In deze onzekere tijden kan de motivatie om gezond te blijven eten een beetje wegzakken, maar juist nu is het belangrijk om goed te blijven eten. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met deze 4 ingrediënten ontbijt je de hele week gezond.

Veel gezonde recepten bevatten eindeloos veel ingrediënten. Dat maakt het er niet makkelijker op om ’s morgens een verantwoorde keuze te maken. Slim inkopen kan al een heel verschil maken. Met de 4 basis ingrediënten amandelmelk, bevroren gemengde bessen, noten en havermout ontbijt je namelijk een hele week lang gevarieerd én gezond. Deze ingrediënten vul je aan met ingrediënten die je altijd in huis hebt als kaneel, (bruine) suiker, zout, kurkuma en gember.

Klassieker

De eerste dag beginnen we met een klassieker: havermout gemaakt met amandelmelk, wat ontdooide bessen en fijngehakte noten. Extra lekker: rooster de havermout eerst even voor je het klaarmaakt. De volgende dag, of eigenlijk nog de avond van tevoren, maak je met de havermout en amandelmelk ‘overnight oats’. Daarvoor meng je wat havermout met dezelfde hoeveelheid amandelmelk en zet je het in een schaaltje of weckpot in de koelkast. De volgende ochtend roer je het fruit en noten erdoor. Voeg eventueel wat extra specerijen of suiker toe naar smaak.