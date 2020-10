Zoetekauw? Met déze 4 ingrediënten maak je zelf witte Nutella

Nutella is voor veel mensen dé chocoladepasta. Maar wist je dat je zelf heel makkelijk een witte variant op deze verslavend lekkere hazelnootspread kunt maken? En dat met slechts 4 ingrediënten.

Deze witte Nutella, ook wel Whiteonella genoemd, bestaat uit twee verschillende soorten chocolade en zelfgemaakte hazelnootboter. Geen zin om lang in de keuken te staan? Dan kun je ook gewoon kant-en-klare hazelnootboter uit de supermarkt gebruiken.

Hazelnootboter

De witte chocolade zorgt voor een bijzondere smaak en de mousse zorgt in combinatie met plantaardige olie voor een smeerbaar mengsel, maar het toevoegen van de hazelnootboter is misschien wel de belangrijkste stap. Dit is namelijk de enige manier is om de chocopasta echt naar Nutella te laten smaken.

Ingrediënten

200 gram witte chocolade

187,5 gram chocolademousse

100 gram plantaardige olie

35 gram hazelnootboter

Zo maak je het

1. Breek de witte chocolade in grove stukken. Mix daarna de chocolade met de chocolademousse en plantaardige olie door elkaar. Blijf mixen totdat er een romig mengsel ontstaat.

2. Voeg vervolgens de hazelnootboter toe en mix het mengsel nogmaals goed door elkaar.

3. Giet de chocopasta in een pot en dan komt de allermoeilijkste stap: laat de pasta een paar uur afkoelen tot het stevig genoeg is om te smeren. Het is moeilijk zolang te wachten, maar het is het zeker waard.

Deze witte Nutella is heerlijk op een boterham, cracker of pannenkoek. Smakelijk!

Bron: Instagram. Beeld: iStock