Waarom kiezen voor een ongezond, calorierijk toetje als er genoeg lekkere toetjes zijn met weinig calorieën? Deze toetjes zijn heerlijk én verantwoord.

Advertentie

Toetjes met weinig calorieën

1. (Mager) yoghurtijs met fruit

Wie houdt er niet van yoghurtijs? Maak je het zelf, dan kun je het zo gezond of ongezond maken als je zelf wilt. Ga je voor het eerste, dan is magere yoghurt de beste keuze. Je doet gewoon wat fruit en magere yoghurt in een blender, giet het in vormpjes en vriest het in. Zoetekauwen voegen er een lepel honing aan toe.

2. Chocolademousse

Je zou zeggen: een bommetje aan calorieën. Gelukkig is niets minder waar. Tenminste, niet als je ‘m zelf maakt. Wat heb je nodig? Een grote banaan, een rijpe avocado, een eetlepel cacaopoeder, een beetje citroensap en een scheutje melk. Begin met het pureren van de banaan en de avocado. Voeg daarna het cacaopoeder, het citroensap en de melk toe en meng het geheel goed door. Voor extra zoetigheid kun je nog wat honing toevoegen. Een eenvoudig gerecht met een bereidingstijd van maar 5 minuten.

3. Vegan banoffee pie

In voor iets nieuws? Dan is dit toetje echt iets voor jou. De bodem maak je door te beginnen met het kruimelen van 75 gram amandelen. Vervolgens voeg je 200 gram havervlokken, 60 milliliter kokosolie, 2 eetlepels siroop, 2 eetlepels water en 1 theelepel kaneel toe. Bak de bodem nu in 12 minuten goudbruin.

Maak nu de karamel. Mix zo’n 15 dadels met 2 eetlepels notenpasta, een scheut citroensap en vanille-extract tot er geen klontjes meer inzitten. Klop een pakje kokosroom op tot je slagroom hebt. Laat de bodem van de taart goed afkoelen. Leg hier plakjes banaan op, gevolgd door een laag karamel, de kokosslagroom en weer een laag bananenplakjes.