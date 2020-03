4 goede vervangers voor iedereen die geen koriander lust

Als koriander naar jouw mening smaakt naar een hap zeep, weet je maar al te goed dat dit kruid op de verrassendste momenten opduikt. Moet je weer eerst al die takjes uit je salade of curry plukken: onhandig, gedoe, irritant.

En dat terwijl in een gerecht als curry 9 van de 10 keer koriander is verwerkt. Dat kan ook anders. Er bestaan namelijk prima vervangers voor het kruid. Zo krijg je toch hetzelfde smaakprofiel, minus de zeepsop.

Peterselie en koriander stammen af van dezelfde plantenfamilie. Als je de smaak van koriander hekelt, kun je peterselie proberen. Hak een beetje door het gerecht, maar overdrijf niet. Peterselie is namelijk een tikje bitterder dan koriander en is daardoor een stuk aanweziger in je eten.

2. Basilicum

Lekker in de pesto of als je een geurig ingrediënt wil toevoegen aan een gerecht dat wel wat zoet kan gebruiken. Woon je in de buurt van een supermarkt of toko die Thaise basilicum verkoopt? Inslaan. De Thaise variant lijkt meer op koriander dan z’n Italiaanse broertje omdat die eerste net wat bitterder smaakt.

3. Een kruidenmix

Als je een grote stoofpot maakt, kom je met wat creativiteit een heel eind. Heb je nog wat takjes bieslook? Dragon? Een beetje peterselie en een paar takjes rozemarijn? Hak alles in stukjes en meng het door elkaar. Sommige van deze kruiden lijken op koriander en sommigen zeker niet (hallo rozemarijn), maar samen geven ze je gerecht een gelaagdheid die ervoor zorgt dat ander kruiden eruit springen. Een kruidenmix maakt je maaltijd interessanter, maar pas op: less is more.

Bron: Pure wow. Beeld: iStock