4x de lekkerste (gezonde) groentedips om zelf te maken

We zijn gek van hummus, maar even wat anders is ook wel eens lekker. Helaas zitten de groentedips uit de supermarkt vaak vol met suikers, dus daarom hier 4 heerlijke groentedips om gemakkelijk zelf te maken.

En ze zijn nog gezond ook!

Zeekraalpesto

Deze groene pesto is net even anders dan je hem kent. De basis hiervan is namelijk geen basilicum, maar zeekraal. Deze zoute groente geeft de pesto een heerlijke, zilte smaak. Doe hiervoor een hand zeekraal met een scheut olijfolie in de blender. Voeg vervolgens een teen knoflook, een hand pijnboompitten en een paar blaadjes basilicum aan het geheel toe en mixen maar. Deze pesto is heerlijk met vis of op een toastje. Vind je hem iets te zout? Voeg een beetje citroensap toe om de dip wat frisser te maken.