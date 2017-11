Door déze 5 veelgemaakte dieetfouten val je niet af

Je denkt dat je een goed dieet volgt, maar je valt niet af… Doe je alles wel juist? Déze veelgemaakte dieetfouten zorgen ervoor dat je geen gewicht verliest.

Fout 1: Je slaat het ontbijt over om te besparen op calorieën.

Je lichaam heeft voedingsstoffen nodig om je stofwisseling ’s ochtends op gang te brengen. Als je niet ontbijt, is de kans groter dat je door je hongergevoel in de voormiddag al gaat snoepen of ongezonde snacks gaat eten. Kies elke dag voor een gezond ontbijt en na een tijdje wordt ontbijten een gewoonte. Een gezond ontbijt is gevarieerd, dus het is slim om er ook een stuk fruit bij te eten. Tip: heb je ’s ochtends weinig tijd om te ontbijten? Pers dan de avond ervoor vers fruitsap, zonder toegevoegde suikers.

Fout 2: Je eet te weinig calorieën.

Denk je dat je sneller afvalt naarmate je minder eet? Dit klopt niet. Je lichaam past zich gewoon aan door minder calorieën te verbranden. Je moet dus streven naar een gezonde, evenwichtige voeding met 3 maaltijden per dag.

Fout 3: Je dieet is niet geschikt voor het menselijk lichaam.

Je krijgt niet de nodige voedingsstoffen binnen als je een soepdieet volgt, of een ander dieet gebaseerd op heel eenzijdige voeding. Kies een realistisch dieet waarvan je denkt dat je het een tijdje kan volhouden. Hoe realistischer en evenwichtiger het dieet dat je volgt, hoe groter de kans dat je het volhoudt en een blijvend resultaat bereikt.

Fout 4: Je vermijdt snacks tussen de maaltijden.

Je kiest best voor een gezonde snack tussendoor om de uren tussen je lunch en je avondeten te overbruggen . Als je dat niet doet, word je hongerig en ga je instinctief op zoek naar een manier om je honger te stillen. En dat zijn niet de momenten waarop je de meest gezonde keuzes maakt. Dus voorzie op tijd een gezonde snack.

Fout 5. Alles is verloren omdat je hebt toegegeven aan de verleiding.

Heb je een stuk chocola gegeten in plaats van een appel? En denk je dat de hele dag nu verloren is? Onzin! Als je te streng bent voor jezelf, zal je het dieet niet volhouden. In plaats van jezelf die zogenaamde zwakheid te verwijten, moet je gewoon verdergaan met je dieet. Geef jezelf een schouderklopje, omdat je erkent dat het een ongezonde keuze was, maar je er toch in slaagt om verder te werken aan een slanker lijf.

Bron: Libelle-Lekker.be. Beeld: iStock.