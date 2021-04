Avocadomoe? 5x heerlijke guacamole zónder avocado

De tarotkaart die voor zaterdag 17 april is getrokken is ‘Vier van Bekers’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: een bedrukt gevoel en gemopper, veroorzaakt door te veel van het goede. Men sluit zich af uit afkeer en ontevredenheid. Liefde: blind zijn van jaloezie. Gekwetst zijn en mokken. Werk: geen motivatie. Er liggen wel kansen, mits men zich open opstelt en ophoudt met klagen.

De kans op gebroken servies is groot. Je bent behoorlijk ongeduldig, onhandig en/of gaat wat ruw met spullen – en mensen – om. Welke onvrede zit onder die geladen sfeer? Geef controle op.

Je op het object van je affectie storten heeft nu een negatief effect. Trek je liever wat meer terug en trek geen overhaaste conclusies. Buien trekken over, je wordt nu even nat.

Je kunt vandaag kiezen uit diverse rollen: de vredestichter, de clown, de diplomaat. Neem het initiatief en trek de jas aan die het lekkerst zit. Er gaat meer goed dan fout.



Kreeft

Afgezegde afspraak? Dan kun je zomaar veranderen in een stampvoetend klein kind vandaag. Verlang je naar bevestiging, zoek die vooral in jezelf. Ga solo op pad, dat geeft een sterk gevoel.

Leeuw

Steek je licht op bij mensen die iets beter weten of kunnen dan jij. Visualiseer een bloem rondom je hart en laat dat dankbare gevoel binnen. Geef geschreven pluimen en post ze direct.

Maagd

Je bent goed in zorgen voor anderen, maar hoe staat het met je eigen gezondheid? Tijd voor je jaarlijkse check-up? En hoe is het met je vitaminevoorraad? Voorkomen is beter dan genezen.

Weegschaal

Slecht of te kort geslapen? Haal wat in en dut een kwartiertje op de bank, of mediteer. Je handen letterlijk in de aarde steken zorgt ook voor harmonie. Plant of verpot iets groens.

Schorpioen

Pick your battles wise. Hoe? Focus niet op iets dat je irriteert of ergert. Kijk gewoon de andere kant op, en praat alleen over dingen waar je blij van wordt. Jezelf afleiden loont nu 100%.

Boogschutter

Je zegt of doet al snel iets dat je niet echt meent, of dat niet echt bij je past. Misschien probeer je te veel te pleasen? Probeer telkens terug te keren naar standje ‘neutraal’. Adem bewust.

Steenbok

Tien keer in de koelkast kijken, vijf keer in de koektrommel graaien. De snackbar lonkt. Welke emotie probeer je weg te eten? Praat erover. En haal dat lekkers niet in huis.

Waterman

De hand op de knip houden is verstandig. Maar is het ook leuk? Laat de financiële teugels vandaag even vieren. Tip: ervaringen kopen is leuker dan spullen kopen.

Vissen

Wie heeft gelijk? En wie krijgt gelijk? Er rommelt een machtsstrijd in je relatie. Spaar je energie en wees blij met degene die je uitdaagt. Aan alleen jaknikkers om je heen, heb je niets.

Astroloog en tarotlegger Viola Robbemondt trekt iedere dag één kaart uit de Rider-Waite kaarten en legt deze voor alle twaalf de sterrenbeelden.