Minderen met vlees? Dit zijn de 5 lekkerste vleesvervangers

In tranen is Duncan Laurence, nu zijn grote optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival niet door kan gaan. De zanger kreeg donderdag te horen dat hij besmet is met het coronavirus en dat hij thuis moet blijven. “Vandaag is een van de droevigste dagen van mijn leven”, schreef de zanger daarover op sociale media.

“Dat ik zaterdag niet dat podium kan oplopen, voor jullie kan optreden, het publiek kan voelen én om het moment met jullie te vieren”, vervolgde hij zijn bericht. Duncan liet weten dat hij zich machteloos voelt. Hij zal het Songfestival kan bekijken vanuit zijn woonkamer. “Maar in mijn hart ben ik daar, op het podium, waar het allemaal begon.”

Vervanger

De positieve test van Duncan betekent dat hij niet de punten namens Nederland zal gaan uitdelen. Het plan was om dit live vanuit de zaal in Rotterdam Ahoy te doen, maar dat is geen optie voor hem.

Gelukkig is er iemand die dat graag voor hem doet. En dat is niemand minder dan Romy Monteiro. “Het voelt onder deze omstandigheden gek om heel enthousiast te reageren”, laat zij weten in een statement. “Het is ontzettend vervelend voor Duncan dat hij dit niet meer kan doen en ik wens hem alle beterschap toe.”

Spannend

Wel is Romy ontzettend blij dat zij degene is die de punten mag gaan uitdelen. “De uitslag is zo’n spannend moment in de show voor alle landen en dat ik daar dan onderdeel van mag zijn vind ik heel bijzonder”, zegt ze dan ook.

Alternatief optreden

Dat Duncan niet in de studio aanwezig kan zijn om de punten uit te delen, de nieuwe Songfestival winnaar te kronen en zijn optreden te doen, betekent niet dat we de zanger helemaal niet gaan zien zaterdag. Of het optreden van Duncan Laurence op een andere manier kan plaatsvinden, wordt namelijk nog onderzocht.

Bron: Rtl boulevard. Beeld: Brunopress.