5 spannende smaakcombinaties die je echt eens moet proberen

Iedere dag weer met een lekker en verrassend gerecht komen: het is niet makkelijk. Voor wie dus wel een beetje kookinspiratie kan gebruiken bij deze 5 heel verrassende smaakcombinaties.

Dat is weer eens iets anders dan aardappelen met vlees.

Soms is het best leuk om eens wat meer de experimenteren met smaken in de keuken. Maar het blijft eng. Wat als de smaken die je zo leuk bij elkaar hebt gebracht voor geen meter bij elkaar passen? Nou, daar is een oplossing op.

Foodtech-bedrijf Foodpairing heeft namelijk een heel handig trucje waarmee je met gemak heel lekkere smaakcombinaties ontdekt. De website staat namelijk vol met wetenschappelijk onderbouwde smaakcombinaties. Het enige wat je hoeft te doen, is een ingrediënt invullen dat je graag zou gebruiken. Vervolgens gaat de website op zoek naar smaken die daar perfect bijpassen. Vaak zijn dit producten die qua smaak genoeg overlap maar ook contrast leveren bij jouw ingrediënt.

Perfecte smaakcombinaties

Wij zochten alvast een paar spannende smaakcombinaties voor je op die, volgens de wetenschap, helemaal perfect zouden moeten zijn.

Aardbei & Emmentaler

We weten dat fruit en zachte kazen vaak goed samengaan. Zo wordt mozzarella of fetakaas wel vaker gebruikt in combinatie met watermeloen of peer. Maar aardbei met emmentaler, die is nieuw. Toch zouden de smaken perfect bij elkaar passen. Misschien twee leuke ingrediënten voor een verrassende salade?

Gerookte zalm & hazelnoot

De rokerige en zoute smaak van gerookte zalm zou perfect aansluiten bij de nootachtige aroma’s van de hazelnoot. Het proberen waard dus! Hak bijvoorbeeld de hazelnoot fijn in een keukenmachine en meng het met wat zout, peper en kruiden. Dit is de perfecte, knapperige kruidenkorst voor jouw zalm!

Braam & dragon

Vaak denken we al gauw aan munt als het gaat om een kruid dat lekker samengaat met fruit. Maar dragon zou volgens de wetenschap de perfecte match zijn voor bij bramen. Dit kruid smaakt licht naar anijs en sluit daarmee goed aan bij de zoetzure vrucht.

Kers & olijfolie

Oké, dit klinkt heel apart. Maar nog altijd: de wetenschap zegt het. Hierbij is het het allerlekkerst om te gaan voor een olijfolie met fruittonen. Zo zijn er verschillende olijfolies waarin citroensap is gemengd. Lekker voor door een frisse, zomerse salade?

Melkchocola & gebraden spek

Spek in een pannenkoek met stroop of suiker is wel bekend. Maar spek in combinatie met chocola is toch andere koek. Toch zou bacon de nummer één match zijn voor melkchocolade volgens de wetenschap. Tijd om de keuken in te gaan voor chocolademuffins met spek dus!

Durf jij wel eens wat nieuwe smaken te proberen? Proef dan ook eens deze heerlijke snack. Nét even anders dan je gewend bent.

Bron: Foodpairing. Beeld: iStock.