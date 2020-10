Met deze 5 specerijen maak je je kopje koffie een stuk spannender

Heerlijk, zo’n kopje koffie op de vroege ochtend. Dat verveelt nooit. Of toch wel? Voor de dare devil die dat bakkie cafeïne toch eens op wil leuken, hier vijf lekkere specerijen voor een kruidig bakje koffie!

Gember

Gember kan behoorlijk pittig zijn en geeft je kopje koffie dan ook een leuke touch. Strooi wat gemberpoeder over je koffie heen of snijd wat verse plakjes gember af en gooi die in je kopje. Naast dat gember een goede smaakmaker is en je kopje koffie een leuke twist geeft, is het ook nog eens enorm gezond. Gember zit vol antioxidanten en stimuleert je spijsvertering. Daarbij is het goed tegen maagklachten. Proberen dus!

Cayennepeper

Voor wie gember nog een tikkeltje te mild vindt, is cayennepeper de perfecte toevoeging. Strooi een beetje – en zéker niet te veel – cayennepeper over je koffie en roer het er door.